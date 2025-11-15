Saluzzo, la Festa della Fratellanza alpina per celebrare i valori delle penne nere

Si svolge oggi ( sabato 15 novembre) e domani ( domenica 16 novembre) la seconda "Festa della Fratellanza Alpina”, organizzata dalle penne nere dell’Ana Monviso, rivolta agli oltre 3.200 alpini dei 44 gruppi della sezione.

Il programma avrà inizio alle 15.30 fronte al monumento all’Alpino in corso Giovenale Ancina, dove si svolgeranno l’alzabandiera e l’onore ai caduti, per ricordare il sacrificio di chi ha donato la vita per la patria.

Alle 20.30, si svolgerà il concerto al Pala CRS (Foro Boario) con la partecipazione della Fanfara Sezionale di Moretta, del coro alpino “Tenente Giulio Bracco” di Revello e del coro “La Marmotta”.

Domenica 16, sempre presso il Pala Crs alle 9.30 avrà la riunione dei capogruppo, dei delegati e il momento dedicato alle “madrine”dei gruppi. Centrale sarà alle 11.30 la messa in suffragio degli Alpini, amici e aggregati defunti, presieduta dal vescovo Cristiano Bodo.



Per concludere le due giornate è in programma il pranzo alle 12.30. Prenotazione fino ad esaurimento posti: 0175-42634 (Ana Saluzzo), 348-5912618 (Sergio) o 337-471467 (Aldo), oppure e-mail saluzzo@ana.it



