La Fidas ADSM Cuneo dona una stampante laser al Centro Down: un aiuto concreto per le attività educative

Il 29 ottobre scorso a Cuneo, presso il Villaggio La Via di San Rocco Castagnaretta, il presidente della Associazione donatori Fidas ADSM Cuneo, Massimo Bertaina, ed il probiviro Pierangelo Mattalia hanno provveduto alla consegna di una stampante laser e relativi toner al Centro Down Cuneo OdV. Ad attenderli in modo caloroso c’erano la Presidente, la coordinatrice, alcuni educatori membri dello staff e soprattutto i ragazzi che avevano appena terminato l'attività educativa del pomeriggio.

La donazione è stata resa possibile attingendo al Fondo d’intervento e solidarietà, alimentato dai lasciti dei “DONATORI” che rinunciano al riconoscimento economico aziendale (abitualmente elargito per aver effettuato una Donazione in giornata di riposo). Dopo aver consegnato la stampante, la Responsabile del Centro Down, Cristina Biadene, ha fatto visitare l’appartamento dove ci sono oltre una trentina di ragazzi e ragazze organizzati per fasce d’età e competenze acquisite. I ragazzi qui trovano uno staff qualificato che si prende cura di loro in modo professionale e personalizzato, sin dalla più tenera età. Attraverso un'educazione e formazione costante improntata alla loro autonomia i ragazzi raggiungono degli ottimi risultati.

La stampante permetterà al Centro Down un importante risparmio economico e la possibilità di preparare il materiale utile alle attività direttamente dai ragazzi e bimbi, accrescendo anche questa loro abilità.

Il Centro Down Cuneo OdV e la Fidas Adsm Cuneo ringraziano di cuore tutti i Donatori per questa importante rete che ormai da tempo lega le due associazioni e per la costante sensibilità dimostrata.