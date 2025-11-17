Edicole Confcommercio Cuneo: Davide Ferrero confermato presidente dello Snag

Recentemente si è insediato il nuovo consiglio direttivo del Sindacato Edicole Giornali Confcommercio della provincia di Cuneo, in rappresentanza delle edicole di rivendita giornali, riviste e periodici delle varie zone della Granda, presenti Danilo Rinaudo, presidente di Confcommercio provinciale ed il vice presidente Snag nazionale Piero Aiello.
“All’interno della nostra organizzazione – sottolinea Danilo Rinaudo – è posta grande attenzione alle categorie ed alle problematiche emergenti, con particolare attenzione alla crisi che sta subendo l’editoria”.
“È quanto mai importante – precisa Piero Aiello - il ruolo degli Snag provinciali all’interno dell’intera federazione, particolarmente nella contrattazione con i distributori in monopolio”.
L’insediato consiglio direttivo ha confermato presidente Davide Ferrero di Savigliano e nominato vice Roberto Careggio di Alba.
“Ringrazio – afferma il presidente confermato Davide Ferrero - i colleghi per la fiducia. È necessario consolidare il sindacato provinciale per dare forza alla categoria. Confermiamo la disponibilità ad incontrare e collaborare con il distributore Regis di Vado Ligure nell’unico interesse del cliente”.
“Le nostre aziende – conclude Ferrero -, insieme agli altri negozi di vicinato, sono un importante presidio contro la desertificazione dei centri storici, senza di loro non c’è tessuto urbano”.
Completano il Consiglio direttivo provinciale Snag Gianluca Tomatis per la zona di Cuneo Michael Andronico per quella di Bra, Massimo Mantilleri per il carruccese, Adriano Bertone per il monregalese ed Edmonda Shelinaj per Saluzzo e Zona.