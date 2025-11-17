Il professor Giacomo Stella a Saluzzo: "Una scuola inclusiva per valorizzare i diversi modi di imparare"

Il prof. Giacomo Stella, tra i massimi esponenti italiani in tema di disturbi specifici dell’apprendimento, è stato protagonista di un interessante incontro nella giornata di mercoledì 12 novembre nelle scuderie dell’ex caserma Mario Musso.

L’appuntamento è stato organizzato dall’Istituto Soleri Bertoni di Saluzzo, in collaborazione con il Comune di Saluzzo, e si inserisce nel percorso di formazione e sensibilizzazione che la scuola porta avanti sui temi dell’inclusione e dei bisogni educativi speciali. È reso possibile grazie al contributo della Fondazione Crc, nell’ambito del bando “Facciamoci delle domande”.

Il prof. Stella, professore ordinario di Psicologia Clinica presso l’Università di Modena e di Reggio Emilia, ha offerto una riflessione sui funzionamenti cognitivi di base degli studenti Dsa, presentando strategie didattiche e strumenti operativi per una scuola realmente inclusiva., capace di valorizzare i diversi modi di imparare.