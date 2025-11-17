 / Attualità

Attualità | 17 novembre 2025, 08:15

Raccolti oltre 100 chili di cibo a Rifreddo per la colletta alimentare

I volontari guidati dalla consigliera comunale Rolando Cristina hanno raccolto presso i due punti vendita del paese

É andata davvero bene la giornata della Colletta alimentare di Rifreddo. Sono stati infatti più di 100 i chili di cibo che i volontari guidati dalla consigliera comunale Cristina Rolando hanno raccolto presso i due punti vendita del paese: “Antica Bottega” di Peirone Giuseppina e “Omniacibus” di Chiabrando Davide.

“Una giornata fortemente voluta dall’Amministrazione comunale - come ha confermato il sindaco Elia Giordanino - che si è dichiarata convinta che dar la possibilità alla gente di donare parte della propria spesa sia un bel modo per dimostrare sensibilità verso chi purtroppo non è fortunato come noi ed anzi non ha nemmeno di che sfamarsi”.

Siamo molto contenti - ha spiegato Cristina Rolando - del risultato ottenuto quest’anno. Ed in particolare ci fa piacere notare come nonostante il periodo delicato, la gente di Rifreddo si sia dimostrata sempre molto generosa. Approfitto dello spazio per ringraziare le volontarie: Caterina Paseri, Monge Martina, Flesia Maria e Bertone Sandra che mi hanno seguito in questa iniziativa perché senza di loro sicuramente non avremmo potuto raccogliere tutti questi viveri.”

Insomma un’iniziativa locale riuscita che permetterà al Banco Alimentare e alla nostra Caritas locale della Valle Po, che ha sede a Gambasca, di avere qualche kilo di cibo in più e che sicuramente ha smosso le coscienze dei rifreddesi.

c.s.

