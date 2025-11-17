Vicoforte parte dalle nuove generazioni per la lotta alla violenza di genere

In occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, l’Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Vicoforte - Daniela Tarò - sta organizzando un importante momento di riflessione e sensibilizzazione rivolto alla cittadinanza e alle nuove generazioni.

Martedì 25 novembre, nei locali della scuola secondaria di primo grado, si terrà un incontro che vedrà coinvolti il Consiglio Comunale dei Ragazzi e gli alunni delle scuole vicesi.

Sarà un’occasione per approfondire insieme il tema della violenza di genere, promuovere una cultura del rispetto e rafforzare la consapevolezza dell’importanza di contrastare ogni forma di abuso. Nel corso dell’iniziativa saranno presentate due sorprese, frutto del lavoro e della sensibilità di Daniela Murazzano, volontaria del Comune e dell’artista vicese, Carla Tomatis, che contribuiranno a rendere ancora più significativo il momento.

"Riempire Vicoforte di rosso significa dare voce a chi non può più parlare - afferma l'assessore Daniela Tarò -, ma anche ribadire che la nostra comunità è unita nel rifiuto di ogni violenza. L’educazione al rispetto parte dai più giovani e per questo abbiamo scelto di coinvolgere le scuole e il Consiglio Comunale dei Ragazzi in un momento di dialogo e consapevolezza".

Parallelamente, l’Amministrazione invita l’intera comunità a unirsi in un forte gesto simbolico: tutti i cittadini e le cittadine saranno invitati ad appendere alle finestre o ai balconi un nastro rosso, un paio di scarpe rosse o un altro oggetto simbolico rosso per dire insieme NO alla violenza sulle donne e ricordare le vittime. Le scarpe rosse rappresentano da anni un simbolo universale di memoria e denuncia ed il Comune invita tutti a partecipare ed a trasformare questa giornata in un segno tangibile di solidarietà, rispetto e impegno collettivo.