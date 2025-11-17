 / Eventi

A Cortemilia torna l'appuntamento annuale con la Fiera di Santa Caterina

Martedì 25 novembre strade e piazze del paese langarolo si animeranno con laboratori e arte

Torna puntuale a Cortemilia la “Fiera di Santa Caterina”, appuntamento autunnale che animerà le strade e le piazze il prossimo martedì 25 novembre. Per tutta la giornata la Fiera si distenderà per le vie del Borgo San Pantaleo, mentre piazza Roma diventa la “Piazza del Gusto”: prodotti della terra, laboratori e arte saranno i protagonisti degli incontri curati da Animae Langhe. Come da tradizione è prevista la distribuzione di cioccolata calda, vin brulè, torta di mele e punch al mandarino a cura delle associazioni di Cortemilia.

Presso i ristoranti locali si potranno gustare i piatti tipici del territorio e nel pomeriggio, alle 17.30, la Biblioteca Civica Michele Ferrero invita all’inaugurazione della mostra “Impronte domestiche e vegetali”, con l’artista Laudisia Colonnelli e il Gruppo Senior, a cura di Animae Langhe; alle 18.30 è invece prevista la proiezione del documentario “Castagne bianche”, a cura dell’Ecomuseo dei Terrazzamenti e della Vite. 

La storica Fiera di Santa Caterina è un appuntamento immancabile per da seguito alle tradizioni, e per vivere insieme le splendide atmosfere autunnali che raccolgono la comunità e le genti d’intorno, degustando prelibatezze e specialità tipiche delle Langhe. 

