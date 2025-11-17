SVELATA/mente a Savigliano: teatro e musica contro la violenza sulle donne

Domenica 23 novembre, alle ore 10.50, le eleganti sale di Palazzo Taffini a Savigliano (Cn) ospiteranno un evento di forte impatto emotivo e sociale: “SVELATA/mente”, spettacolo dedicato alla sensibilizzazione e alla lotta contro la violenza sulle donne.

L’appuntamento - realizzato in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne - intende offrire uno spazio di riflessione profonda attraverso linguaggi artistici diversi e complementari. Lo spettacolo è prodotto da “Le Nuvole Teatro”, realtà teatrale attiva da anni nella promozione di un’arte impegnata e attenta alle tematiche civili.

In scena, la potenza della parola e della narrazione sarà affidata alla bravissima Barbara Amodio, attrice capace di dare corpo e voce a storie che parlano di fragilità, coraggio e rinascita. A sostenere e amplificare la dimensione emotiva del racconto contribuirà il dialogo musicale di due eccezionali interpreti: la violoncellista Leila Shirvani e la pianista Sara Shirvani.

Attraverso sonorità ora liriche, ora taglienti, le due musiciste offriranno al pubblico un percorso sonoro che sottolinea la complessità dei sentimenti legati all’esperienza della violenza, ma anche la possibilità concreta di trasformazione e riscatto. “SVELATA/mente” non è soltanto uno spettacolo, ma un invito a guardare oltre i silenzi e le ombre che spesso avvolgono le vittime. È un atto artistico che diventa gesto civile, ricordando l’urgenza di promuovere una cultura del rispetto, dell’ascolto e della responsabilità collettiva.

L’incontro, aperto alla cittadinanza, rappresenta un momento prezioso per condividere pensieri, emozioni e consapevolezze, all’interno di uno degli edifici storici più affascinanti di Savigliano (Cn). Un’occasione per unirsi simbolicamente nella difesa dei diritti e della dignità di tutte le donne, attraverso la forza comunicativa del teatro e della musica.

È possibile acquistare i biglietti online sul sito ufficiale dell’Associazione Amici della Musica di Savigliano o presso la piattaforma Piemonteticket e costano 10 euro - comprensivi di aperitivo.





