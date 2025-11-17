A Mondovì proseguono con successo gli incontri culturali di Unidea

Proseguono con interesse e con folta partecipazione gli incontri di ogni giovedì pomeriggio all'Unidea Mondovì, in sala comunale Scimé, ore 15-17.

Dopo la conversazione del dott. Enrico Ferreri ("Farmaci con fiducia e cautela") e dopo il "Pomeriggio Barocco" su letteratura, filosofia, arte, musica con i professori Simone Mammola, Gabriella Mongardi, Elia Maria Magnino, giovedì 20 la prof.ssa Antonina Gazzera si soffermerà su "Michelangelo intenso poeta, oltre che grande pittore e scultore".

Giovedì 27 col prof. Cesare Morandini si parlerà di suoi recenti studi sui 150 anni dell'Istituto Professionale e sulla sfaccettata figura del dott. Marco Levi, oggetto di un suo libro di prossima pubblicazione.

Tre poi gli appuntamenti per dicembre.