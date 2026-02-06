Corsi propedeutici per partecipare ai viaggi storici dell'Unitre di Fossano

L’Unitre di Fossano, per il secondo anno consecutivo, offre ai propri Associati la possibilità di vivere un’opportunità di crescita e arricchimento culturale attraverso la partecipazione ai progetti Erasmus+.

Per l’anno accademico 2025-26 sono stati proposti nuovi viaggi pensati per approfondire tematiche chiave della storia, dell'arte, della politica e della sostenibilità europea, insomma, un'esperienza formativa unica, un mosaico di conoscenze che porta lontano.

I viaggi programmati sono quattro: Siviglia, l’incanto dell’arte moresca; Vienna, percorsi tematici tra eredità imperiale, musica e psiche; Bruxelles, Marcinelle, Friburgo, Istituzioni, Memoria, Sostenibilità; Sud della Francia, arte, letteratura e bellezza mediterranea.

L’obiettivo dell’attività è di facilitare l’apprendimento permanente, l’acquisizione di competenze chiave e la crescita personale, ponendo particolare attenzione all’inclusione di persone con minori opportunità.

Ogni viaggio richiede una preparazione specifica, pertanto sono stati organizzati corsi propedeutici tenuti da docenti attivi all’Unitre, il prof. Emanuele Costamagna, la prof. Yvonne Fracassetti, il prof. Guido Lamberto e il prof. Alessandro Tonietta e dalla la dott.ssa Denise Arneodo – Apice Europa.



Lunedì 9 febbraio inizia il percorso di preparazione con una lezione rivolta agli iscritti a tutti e quattro i viaggi, seguiranno incontri dedicati a ogni viaggio secondo il seguente calendario:

Lunedì 9 febbraio ore 15,30 – Guido Lamberto – per i partecipanti a tutti 4 i viaggi

Erasmus+: un’occasione per scoprire, vivere e sperimentare da protagonisti le nuove tecnologie digitali. Un incontro per scoprire come rendere lo smartphone un vero alleato di viaggio.

Venerdì 20 febbraio ore 9,30 - Alessandro Tonietta - Siviglia

La meravigliosa arte Mudéjar in Andalusia

Venerdì 27 febbraio ore 9,30 - Emanuele Costamagna - Siviglia

La Spagna delle tre culture

Giovedì 12 e 26 marzo ore 9,30 - Emanuele Costamagna – Vienna

Vienna fin de siècle: tradizione e innovazione in una città “senza qualità”.

Lunedì 2 marzo e 27 aprile ore 9,30 - Alessandro Tonietta - Francia

La calda luce del Sud della Francia e l’arte dei grandi artisti francesi del XIX e XX secolo

Lunedì 13 aprile ore 9,30 - Yvone Fracassetti - Francia

Scrittori in Provenza: Jean Giono (1895 – 1970) e Albert Camus (1913 – 1960)

Giovedì 16 e 23 aprile ore 9,30 – Denise Arneodo - Bruxelles

Unione Europea: storia, funzionamento e partecipazione democratica

Le sfide dell’UE in un mondo fuori controllo

Le lezioni programmate sono rivolte in particolare alle 67 persone che parteciperanno ai viaggi, ma sono aperte a tutti gli associati Unitre che hanno piacere di conoscere luoghi e situazioni e che vogliono viaggiare senza muoversi da casa, al fine di favorire momenti di conoscenza per tutte le età, per stimolare una partecipazione attiva alla società democratica e una reale comprensione interculturale nell’ottica della formazione permanente, per arricchire la vita e aprire la mente, come recita il motto Erasmus+.