Al Rondò dei Talenti di Cuneo torna "Io tu e il mondo"

Continua la collaborazione tra Fondazione Circolo dei lettori, Fondazione CRC e Rondò dei Talenti, nata nel marzo 2025 dalla volontà condivisa di promuovere una partecipazione attiva, coltivare l’attenzione per l’altro, contribuire alla costruzione di un futuro più aperto e consapevole.

Io, tu e il mondo, un ciclo culturale che invita alla riflessione sull'identità, sulle relazioni umane e sul nostro legame con il mondo che ci circonda, per esplorare tematiche universali attraverso la filosofia, la scienza, la letteratura e l’arte, dopo il debutto della Fondazione Circolo dei lettori al Rondò dei Talenti dal 4 al 6 aprile, e l'approdo del polo educativo della Fondazione CRC al Circolo lo scorso 30 settembre, torna a Cuneo da venerdì 21 a domenica 23 novembre.

Reduce dalla 27ª edizione di Scrittorincittà, il capoluogo ospiterà altri tre giorni di appuntamenti dalle forme poliedriche - magari impreviste - per riflettere su noi stessi, gli altri e tutto ciò che ci circonda, a partire dalle storie.

“La fruttuosa collaborazione con la Fondazione Circolo dei lettori arricchisce la proposta culturale del Rondò dei Talenti e conferma la sua vocazione a essere luogo di scambio, dialogo e crescita per tutta la comunità provinciale” dichiara Mauro Gola, presidente della Fondazione CRC.

“Siamo felici di tornare a Cuneo al Rondò dei Talenti, occasione di incontro e di confronto che risponde alla nostra missione e ci consente di fare cultura in una città piemontese storica, amata da Ernest Hemingway, dialogando con la Fondazione CRC e una realtà che nel corso degli anni si sta distinguendo per l’attenzione alle persone, creazione e vivacità culturale” commenta Giuseppe Culicchia, direttore della Fondazione Circolo dei lettori.

La seconda puntata di Io, tu e il mondo prende il via venerdì 21 novembre alle ore 18.30 con Antonella Caruso e Valentina Porta, analiste di Limes e You Trend, che guideranno il pubblico nell'interpretazione dell'attualità, dal globale al locale.

i prosegue sabato 22 alle ore 11 con la lectio del botanico e saggista Stefano Mancuso, che accenderà una lente magnifica sul regno vegetale, svelando strategie di comunità e bellezza, mentre alle ore 17.30, nel primo dei due appuntamenti del gruppo di lettura condotto dalla scrittrice Antonella Lattanzi, si inizierà ad attraversare l’opera di due autori - Agatha Christie e Georges Simenon - che, pur diversissimi per tono e stile, condividono una stessa ossessione: l’ombra che ogni essere umano porta dentro di sé.

La giornata di domenica 23 comincia alle ore 10 con il secondo appuntamento del gruppo di lettura e si conclude alle ore 11 con un laboratorio per grandi e piccoli in cui, sotto la guida del conduttore televisivo e attore Giovanni Muciaccia, si realizzerà una caricatura a partire da linee e scarabocchi. Il programma di Io, tu, il mondo giorno per giorno appuntamento per appuntamento