Grande partecipazione alla Festa della Fratellanza alpina della sezione Ana Monviso

Si è conclusa con un ottimo riscontro e la condivisione di sentimenti di unione e di valori comuni, la seconda festa della Fratellanza Alpina della Sezione ANA Monviso di Saluzzo.

"La partecipazione a tutti i momenti previsti da programma è stata notevole e ci ha resi orgogliosi"commenta il presidente Enzo Desco.

Gli appuntamenti di sabato e della domenica mattina hanno visto anche le rappresentanze dei reparti in armi del territorio: come il secondo Reggimento alpini di Cuneo, 32° reggimento Genio guastatori di Fossano e primo Reggimento Artiglieria di Fossano.

Al cerimoniale, sempre molto sentito, presso in monumento di corso Beato Ancina oltre a sindaco Franco Demaria anche il consigliere regionale Mauro Calderoni, mentre la domenica mattina ha partecipato il vice presidente del consiglio regionale Franco Graglia con il consigliere regionale Claudio Sacchetto di origini saluzzesi.

La due giorni ha visto il riconoscimento e l'onore a tutte le madrine dei gruppi presenti "figure molto importanti e di supporto alle penne nere. Alla madrina della Sezione Monviso Paola Ravazzi ( fotografa ufficiale delal sezione e autrice del fotoservizio su TargatoCN) è stato consegnato il cappello norvegese da "amica degli alpini".

A Giulio Mellano, Cavaliere della Repubblica, su iniziativa del gruppo alpini di Saluzzo e della Sezione ANA Monviso di Saluzzo è stata consegnata una targa per tutto il lavoro svolto in questi anni nella associazione alpini locale sia come membro del gruppo che come vice presidente, consigliere e attualmente revisore dei conti della Sezione.

Partecipata la messa in duomo, celebrata dal vescovo monsignor Cristiano Bodo.

La giornata è proseguita con il pranzo sociale, dove è stata trasversale l'amicizia e l'allegria tra i gruppi.

"Sono molto soddisfatto del risultato della seconda festa della Fratellanza Alpina Sezionale- commenta Desco - Grazie a tutti i collaboratori e agli sponsor che hanno reso possibile l'iniziativa".

L'appuntamento è per la prossima edizione nel 2026.