Cronaca | 18 novembre 2025, 08:42

Due anziani intossicati da monossido di carbonio a Vicoforte

Coppia di 75 e 71 anni ricoverata a Mondovì dopo i soccorsi di ieri sera

Un episodio di intossicazione da monossido di carbonio ha coinvolto ieri sera, lunedì 17 novembre, due persone a Vicoforte. Le vittime sono un uomo di 75 anni e una donna di 71 anni, entrambi soccorsi e trasportati d'urgenza all'ospedale di Mondovì in codice giallo.

L'allarme è scattato in serata quando i due anziani hanno accusato i primi sintomi del pericoloso avvelenamento. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco volontari del distaccamento di Ceva e i sanitari del 118 che, dopo le prime cure, hanno deciso per il trasferimento in ospedale per gli accertamenti e le terapie del caso.

Sono in corso le verifiche per accertare l'origine della fuoriuscita del gas.

