A Borgo San Dalmazzo si ricorda Beppe Rosso a trent’anni dalla scomparsa e a novanta dalla nascita

Giovedì 20 novembre presso la biblioteca civica A. Frank , via Boves 4 a Borgo San Dalmazzo, ore 21.00, a cura dell’associazione Pedo Dalmatia, con il patrocinio del comune di Borgo San Dalmazzo e del comune di Demonte, omaggio a Bep Rous dal Jouve – Beppe Rosso, cittadino illustre di Borgo San Dalmazzo di cui fu anche sindaco.

PROGRAMMA

Ricordo di Bep Rous / Beppe Rosso da parte del sindaco di Borgo San Dalmazzo Roberta Robbione e del sindaco di Demonte Adriano Bernardi

Presentazione dell’antologia lirica dedicata alla produzione lirica in provenzale alpino dio Bep Rous dal Jouve – Beppe Rosso DE SUMI E DE PEIRO – DI SOGNO E DI PIETRA (Edizioni Coumboscuro) con incisioni di Nino Baudino, realizzate per l’edizione; intervento del critico letterario Remigio Bertolino.

A seguire il film “Darreire l’ourisount” che narra l’avventura della Escolo del Magistre Sergio Arneodo con cui Beppe Rosso strinse una forte amicizia umana e collaborativa e con cui fondò Coumboscuro Centre Prouvençal.

NOTA SULLA EDIZIONE – DE SUMI E DE PEIRO

L’antologia DE SUMI E DE PEIRO, è progetto editoriale che risale agli anni ’90, quando Beppe Rosso e Sergio Arneodo avevano abbozzato l’opera ed inziiato a raccogliere il materiale sparso in antologie, concorsi, riviste, raccolte private… Il progetto iniziale è stato rispettato sia per la scelta delle creazioni poetiche, sia per la matrice di grafia mistraliana, sia per la scelta iconografica. Il volume è ricco di 200 pagine che riporta le liriche in tre lingue: provenzale alpina della valle Stura, italiano, francese. Fa parte della collana “Belières” curata dalle Edizioni Coumboscuro. Si tratta di volumi monografici dedicati ai poeti delle valli alpine del Piemonte, che sta diventando riferimento nel campo della letteratura europea. Già apparsi “Mireio” del Nobel Frédéric Mistral, Albino Barrel “I-à carcaren ilamoun”; Enzo Conte “Chaminar”; Coustan Réi “Drièro causo. Un corpus che di edizione in edizione si arricchisce e rappresenta il meglio della lirica provenzale alpina in Italia.

Sabato 22 novembre, ore 15.30, presso il Museo dell’Abazia di Borgo San Dalmazzo, sempre a cura dell’associazione Pedo Dalmatia, inaugurazione della mostra fotografica, “BEPPE ROSSO UNA VITA DEDICATA ALLA SUA TERRA”.