A Mondovì in scena “Molly – per un discorso femminile plurale”

Nella giornata di sabato 22 novembre alle 12, presso il Teatro Baretti di Mondovì (Corso dello Statuto 15F) si terrà lo spettacolo teatrale “MOLLY – per un discorso femminile plurale”, a cura della compagnia giovanile Teatrobaleno e del Laboratorio Teatrale Permanente Giovanile Pinese, con la regia di Marta Barattia realizzato con il sostegno della Fondazione CRC, nell’ambito del Bando Impegnati nei diritti 2025. La performance, ideata e scritta da giovani per i giovani, propone un percorso corale e partecipato che attraversa figure e immaginari femminili, da Cenerentola a Penelope, dalle streghe del Macbeth a Barbie per interrogarsi su linguaggio, rispetto, violenza simbolica e culturale, ruoli sociali e discriminazioni ancora presenti. Attraverso parole, suoni e gesti collettivi, la messa in scena invita a riflettere su temi quali il carico mentale, i canoni estetici, la violenza di genere e la costruzione di un linguaggio più inclusivo.

L’evento si inserisce nell'ambito del progetto Prime Minister Alpi, una scuola di politica per giovani donne dai 14 ai 19 anni. L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

Info e contatti: alpi@primeminister.it - +39 375 979 0773

COS’È PRIME MINISTER?

Prime Minister è una scuola di politica, apartitica e gratuita, dedicata alle giovani donne tra i 14 e i 19 anni, a cui offre un percorso formativo unico per sviluppare competenze politiche e di attivismo civico. Le scuole di Prime Minister, diffuse sul territorio nazionale, sono “laboratori di empowerment”, durante i quali le studentesse partecipano a un’esperienza di gruppo, incontrano e si confrontano con testimonial appartenenti a diversi ambiti della vita politica, economica, culturale e sociale del Paese e del loro territorio, acquisiscono conoscenze e competenze trasversali e formano legami con la comunità in cui vivono. L’obiettivo di Prime Minister è quello di formare le giovani donne di oggi per diventare leader di domani, interpretando e guidando la società attraverso la politica e l’attivazione civica. www.primeminister.it

Il tema di questa terza edizione di Prime Minister Alpi è "Fuori dai margini" ed è attivato, con il coordinamento della Fondazione Nuto Revelli ETS, grazie all'apposito progetto presentato dal Comune di Ceva (in partenariato con il Comune di Cuneo, il Comune di Mondovì e diverse altre realtà associative e istituzionali del territorio) e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo nell'ambito del bando “Impegnati nei diritti 2025”.

Info e contatti: Valentina Zenga alpi@primeminister.it - +39 375 979 0773