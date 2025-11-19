Gli alunni di Garessio imparano a conoscere e rispettare gli amici a quattro zampe

Ha preso il via all’istituto comprensivo di Garessio il progetto di “Educazione per il benessere dei cani in Val Tanaro".

L' iniziativa ha lo scopo di promuovere una cultura del possesso responsabile degli amici a quattro zampe attraverso un approccio multidisciplinare: eventi pubblici, incontri con le scuole, un corso gratuito per possessori di cani e una campagna di sensibilizzazione su varie tematiche (maltrattamenti, sterilizzazione, benessere psico-fisico).





Attraverso un percorso didattico, strutturato in base alle esigenze delle diverse fasce di età, l’obiettivo primario degli incontri in classe è stato quello di sensibilizzare bambini, ragazzi e relative famiglie, affinché riconoscano il cane come parte integrante del

nucleo domestico e sviluppino empatia e responsabilità, imparando a comprenderne bisogni e necessità, contrastando stereotipi e paure. Il progetto è stato finanziato dalla Regione Piemonte e vede tutti i comuni aderenti con Ormea capofila.