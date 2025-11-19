Il Mulino di Paesana: un luogo che torna a parlare, una storia che vale la pena ascoltare

Continua il progetto “Segni e Passi”, curato da Proloco e Comune di Paesana in collaborazione con diverse realtà ed associazioni del territorio e che vede Fondazione Compagnia di San Paolo come principale sostenitore con lo scopo di portare la comunità e i turisti alla riscoperta di itinerari storici del territorio del piccolo paese ai piedi del Monviso.

Il prossimo itinerario ad essere scoperto sarà quello che porterà gli appassionati a scoprire un piccolo tesoro nascosto nella frazione di Croesio: il Mulino e la sua ruota. Una ruota di cui si ha memoria dal lontano 1857 e che ha resistito nel tempo superando guerre ed avversità climatiche ed è arrivata fino ad oggi aspettando in silenzio il momento giusto per ripartire e ricominciare a girare, un pezzo di Paesana che riprende a respirare e ad attrarre a sé grandi e piccini.

Tutto nasce da un sogno della famiglia Barra – Ferrato che nella primavera del 2025, con il prezioso supporto dei frazionisti e della comunità locale, ha iniziato a ridare vita alla ruota ferma dal 1967 andando a scavare dopo aver ripercorso la storia e cercato di capire con i racconti degli anziani quale fosse il tragitto originario del corso d’acqua ed intervenendo con opere di ristrutturazione e messa in sicurezza della zona limitrofa all’antica cascina di proprietà della famiglia. L’acqua ora è “stata liberata” dall’estate 2025, la ruota è tornata al suo ritmo antico e il Mulino di Paesana ha ripreso il suo ritmo antico.

Il mulino non è un museo. È un gesto: quello di chi crede che i luoghi non vadano dimenticati, ma rimessi in cammino. È un invito: entra, guarda, ascolta. Senti il legno che si bagna, il ferro che vibra, l’acqua che scorre come una voce antica. Senti cosa succede quando un paese decide di custodire ciò che lo ha fatto crescere.

“Nel ringraziare ancora una volta tutti coloro che hanno reso possibile cogliamo l’occasione di dire grazie anche a chi ha scelto di inserire la Ruota del nostro Mulino in un importante progetto di rilancio di alcuni sentieri del territorio comunale e diamo appuntamento a tutti sabato 22 novembre”, il messaggio di Piercarla Ferrato e Mario Barra insieme ai figli Marco ed Emanuele, proprietari del Mulino e dell’antica cascina adiacente alla ruota.

Appuntamento quindi sabato 22 novembre alle ore 10:30 presso la chiesetta di San Giuseppe in frazione Croesio a Paesana, dopo una breve passeggiata ed una visita alla ruota sarà presente un momento conviviale sotto il porticato della chiesetta frazionale.