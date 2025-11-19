Roccavione ospita Ermanno Giraudo per “Biblioteche in festa”

Anche Roccavione aderisce alla IV edizione di “Biblioteche in festa – Il futuro si legge qui” ospitando un incontro con lo scrittore Ermanno Giraudo, in programma venerdì 21 novembre, alle 21.

La serata, promossa dalla Biblioteca Civica Italo Calvino di Roccavione, Le Terre dei Savoia e Progetto Cantoregi, rientra nel calendario della rassegna che coinvolge numerose biblioteche del territorio con l’obiettivo di promuovere la lettura come strumento di crescita personale e di coesione sociale.

Al centro dell’appuntamento sarà la presentazione del libro «Il giovane Remo»: l’autore dialogherà con il pubblico, aprendo un confronto sui temi affrontati nel volume e sul suo percorso di scrittura. Al termine dell’incontro è previsto un firma copie.

«Siamo felici di poter offrire ai cittadini un nuovo momento di incontro con la lettura e con chi i libri li scrive – sottolinea l’Amministrazione comunale –. Iniziative come Biblioteche in festa tengono viva la nostra biblioteca, la rendono un luogo aperto, accogliente e capace di parlare a tutte le generazioni».

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, ai lettori abituali e a chi desidera avvicinarsi ai libri, alle famiglie, ai ragazzi e alle associazioni del territorio.

Per informazioni:

Biblioteca civica “Italo Calvino” – Comune di Roccavione

e-mail: biblioteca@comune.roccavione.cn.it