A Bra torna l'Aperitivo Creativo: un workshop di ceramica a tema natalizio

Dopo il successo dei primi due appuntamenti, torna anche a novembre l’Aperitivo Creativo al Museo di Palazzo Traversa, con workshop di ceramica a tema natalizio. L’occasione per provare a modellare e dipingere decorazioni per il Natale in arrivo è sabato 29 novembre, dalle 17.30 alle 19.30 nelle sale del Museo di Arte, Storia e Archeologia di via Parpera. Le opere realizzate dai partecipanti verranno cotte e smaltate e potranno essere ritirate nelle settimane successive. L’incontro sarà accompagnato da un piacevole aperitivo.

Il costo è di 35 euro a persona, comprensivo di tutti i materiali, la doppia cottura del manufatto, la smaltatura, l’aperitivo e la tessera associativa a La Scatola Gialla. I posti sono limitati: è necessaria la prenotazione entro il 27 febbraio, tramite il QR code pubblicato sulla locandina che pubblicizza l’evento o al link https://forms.gle/WMvemAMn44zfyGYx6 .