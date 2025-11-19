A Marene si celebra l'Avvento con la tradizione gregoriana

Sabato 29 novembre alle ore 17 presso la Confraternita di Santa Croce detta dei Battuti Bianchi a Marene si terrà il concerto dal titolo "Ecce Dominus Veniet" che verrà eseguito dall'ensemble internazionale More Antiquo Chiesa.

Dal 1995 More Antiquo raggruppa professionisti specializzati nel repertorio sacro latino delle culture musicali dell’Europa. L’ensemble è particolarmente attento affinché ai risultati degli studi più avanzati della musicologia corrisponda una prassi esecutiva capace di evidenziare le peculiarità di una tradizione ricca di spiritualità originata dal profondo rapporto con il testo. More Antiquo svolge attività concertistica a livello internazionale (Spagna, Germania, Austria, Belgio, Polonia, Portogallo, Russia, Giappone, Italia, Francia, Brasile, USA, Svizzera, Vaticano) prendendo parte ad alcuni tra i maggiori festival. Diverse le produzioni radiofoniche e televisive per conto della Radio Televisione Svizzera, la Rai Radiotelevisione italiana, la Radio e il Centro televisivo Vaticano, Nippon Television, ZDF e Polska TV. Fra le partecipazioni a registrazioni per case discografiche quali JVC, Ares, Naxos, Paoline Audiovisivi, Chgc, Arts e Dynamic, da segnalare le più recenti: per l’etichetta ARTS delle parti in canto gregoriano del Vespro della Beata Vergine di C. Monteverdi al fianco del Coro della Radio Svizzera, dei Barocchisti e del Concerto Palatino, diretti da Diego Fasolis; per l’etichetta Dynamic la Missa Apostolorum di Andrea Gabrieli in alternatim all’organo con Francesco Cera.

Progetti recentissimi l’hanno visto impegnato nella ricostruzione del Vespro Solenne di San Lorenzo di C. Monteverdi, la riproposizione dell’Ufficio delle Tenebre di T.L. Da Victoria, della Liturgia in onore di San Vittore Martire e dei Vêpres de la Vierge di Marcel Dupré.

More Antiquo è guidato dal musicologo e gregorianista Giovanni Conti, discepolo del celebre gregorianista svizzero Luigi Agustoni del quale ha proseguito l'orientamento ancorato alle intuizioni del francese Eugène Cardine attraverso molteplici attività. Responsabile delle produzioni musicali classiche presso la Radiotelevisione svizzera, è Docente di Canto gregoriano e Paleografia musicale presso la Scuola Universitaria di Musica della Svizzera italiana dove è pure Responsabile del Master in Canto Gregoriano ed è professore all’ Università di Parma (Laurea specialistica in Musicologia) e alla Civica Scuola di Musica di Milano. Già professore di Musicologia liturgica alla Facoltà Teologica di Lugano, tiene molteplici corsi tra i quali si segnalano quelli promossi a Milano dalla Civica Scuola di Musica “C.Abbado”, Cremona, Venezia e Arco dall’AISCGre, a Madrid- Escorial promossi dall’abbazia di Valle de los Caidos e a Rougemont (Gstaad) dalla Schola Cantorum Basilensis.

[Giovanni Conti]

È stato Visiting professor alle Università di Hiroshima, Madrid e alla Escola Superior de Musica di Salamanca. Al suo attivo anche numerose produzioni musicali radiotelevisive per la Televisione austriaca ORF, la Tv e a Radio Svizzera, la Rai radiotelevisione italiana, Polska Tv, Nippon Television, ZDF e Centro Televisivo Vaticano. Ha registrato per case discografiche quali JVC, Ares, Naxos, Paoline Audiovisivi, Chgc, Amadeus, Classic voice, ARTS e Dymanic, riscuotendo entusiastici commenti della critica specializzata. Direttore della Rivista internazionale VoxAntiqua è Membro del Consiglio direttivo del Réseau Européen de Musique Ancienne presso il Ministero della Cultura Francese. Direttore artistico della Rassegna internazionale di musica medievale e rinascimentale Cantar di Pietre. È Presidente della sezione italofona dell’Associazione Internazionale Studi di Canto Gregoriano e vice-presidente del Consiglio direttivo internazionale del medesimo sodalizio. È succeduto a Luigi Agustoni alla guida di Cantus Gregoriani Helvetici Cultores.

Il concerto, che fa parte di Kalendamaya, il Festival Internazionale di Cultura e Musica Antica giunto alla sua 17ª edizione, verterà sul tema dell'Avvento e saranno eseguiti brani di epoca alto medievale e nella tradizione gregoriana.

Anche se le origini della celebrazione del Tempo di Avvento non sono temporalmente fissabili a causa delle scarse notizie storiche, ben presto la cristianità d’Occidente sentì la necessità di un periodo liturgicamente e spiritualmente preparatorio alla celebrazione della Nascita di Cristo. Le prime notizie certe risalgono al IV secolo ed allo stesso periodo risalgono alcuni dei canti presentati in questa occasione. Il programma sviluppa il percorso teologico voluto dalla liturgia, che pone attenzione nella prima parte alla dimensione escatologica orientandosi all’attesa della venuta gloriosa di Cristo. Nella seconda parte, più incisiva, si fa l’attenzione alla nascita del Salvatore. Filo conduttore affidato ai brani organistici, è la figura di Maria protagonista degli eventi, dall’incarnazione alla venuta di Cristo nella grotta di Betlemme e anche oltre. Con lei, infatti, come cita il Concilio Vaticano II: “dopo lunga attesa della promessa, si compiono i tempi e si instaura una nuova economia allorché il Figlio di Dio assunse da lei la natura umana, per liberare con i misteri della sua carne l’uomo dal peccato”. Maria è definita “eccelsa Figlia di Sion”; la liturgia dell’Avvento ci ricorda che in lei culmina l’attesa messianica di tutto il popolo di Dio dell’Antico Testamento e mette al centro la divina maternità di Maria. Così i canti eseguiti in questa occasione mettono in evidenza come il Figlio di Dio non discende dal cielo con un corpo adulto, plasmato direttamente dalla mano di Dio, ma entra nel mondo come “nato da donna”, salvando il mondo.

L'evento viene realizzato dall'Associazione Gli Invaghiti in collaborazione con Le Fondazioni CRT, CRS e la Biblioteca Falcone Borsellino di Marene.