Borgo, torna la Fiera Fredda: la Consociazione Enogastronomica “Helicensis Fabula” celebra il XLV Convivium Magnum

La Città di Borgo San Dalmazzo ed i Borgarini celebreranno la 456ma Fiera Fredda dal 4 all’8 dicembre 2025. Il giorno precedente l’Immacolata, domenica 7 dicembre 2025 la Consociazione Enogastronomica “Helicensis Fabula”, associata FICE, celebrerà il proprio XLV Convivium Magnum.

L’incontro inizierà alle ore 9,30 in Borgo San Dalmazzo nell’Oratorio della Parrocchia di San Dalmazzo, antica Abbazia di San Dalmazzo di Pedona, in Piazza XI Febbraio, con la tradizionale colazione borgarina.

La mattinata si aprirà con i saluti del Gran Siniscalcato (Sergio Cavallo, Enrico Cavallera, Ivano Musso) alle gradite confraternite intervenute ed alle autorità presenti; è prevista la partecipazione anche dei Sodalizi fraternamente condivisi provenienti da Francia e Belgio.

Momento importante sarà la celebrazione “di ritorno” in Pedona dei gemellaggi con le confraternite fraterne de l’Escagot du Roussillon di Perpignan e il Consiglio Grande della Credenza Vinicola di Caluso e del Canavese; non mancherà il momento gioioso dell’intronizzazione di un nuovo confratello.

Successivamente gli ospiti saranno invitati a Palazzo Bertello per una visita agli stands della Fiera Fredda, dover gli espositori saranno lieti di accogliere in maniera cordiale i confratelli paludati.

A conclusione, vi sarà il trasferimento in Frazione Andonno del Comune di Valdieri al Ristorante Ruota Due, entro le ore 13,00, per i lavori conviviali rigorosamente a base di prodotti tipici della zona.

Alcuni piatti del menù sono stati pensati in onore alle confraternite con l’Helicensis Fabula in occasione del Convivium Magnum.

Si ringrazia l’Enoteca regionale dei vini della provincia di Torino per la preziosa collaborazione. Sono gradite le prenotazioni entro il 26 novembre 2025 ai numeri 340/9411203 (Sergio Cavallo), 335/6944027 (Enrico Cavallera), 335/353319 (Ivano Musso), posta elettronica: helicensisfabula@libero.it