Sabato 15 novembre Govone ha riacceso le luci del Magico Paese di Natale, la manifestazione che da 19 anni incanta grandi e piccoli, trasformando le colline Unesco in un mondo di fiaba.

Fino al 21 dicembre, nei fine settimana, Asti, Govone, San Damiano d’Asti e Santo Stefano Belbo sono palcoscenico per spettacoli, eventi e animazioni che vi faranno sbrilluccicare gli occhi.

Il tema dell’edizione 2025 è “Ritorno alle radici”, «Un invito a riscoprire la vera essenza del Natale, tra valori autentici, calore familiare e memoria collettiva», hanno spiegato gli organizzatori.

Iniziamo da Asti che per l’occasione si è vestita a festa con il grande albero di Natale in piazza San Secondo, le luminarie nelle vie e il Mercatino di Natale, l’unico in Italia a essere entrato nella top ten dei migliori mercatini d’Europa per la classifica di European Best Destinations.

Se cercate Santa Claus, inutile andare fino a Rovaniemi, a Govone, attorno al Castello sabaudo, potrete vivere appieno la magia delle feste con La Casa di Babbo Natale, gli spettacoli all’interno del Castello, la scuola degli Elfi, il laboratorio “Decora il tuo Natale” e il Mercatino di Natale lungo il viale del castello per una bella dose di allegria, dolcezza e buonumore.

Non solo. Il 7, l’8 e il 14 dicembre, le vie di San Damiano d’Asti si animano con il Presepe Vivente, composto da centinaia di figuranti in costumi d’epoca a rappresentare gli antichi mestieri e a far rivivere la Natività.

Tra le novità 2025, la Fiaba del Natale a Santo Stefano Belbo, paese delle Langhe: a dicembre, nel centro storico, prende vita un vero e proprio villaggio di Natale, con casette per laboratori, i canti di Natale, la postazione di Mamma Natale, i giochi di una volta e i racconti della Fondazione Cesare Pavese.

Due info per farvi arrivare preparati. Promosso dall’Associazione Generazione, il Magico Paese di Natale è oggi uno degli appuntamenti più amati del panorama natalizio italiano, tanto da essere stato premiato come “Mercatino più romantico d’Europa”.