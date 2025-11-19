A Cuneo la terza edizione del congresso “La Medicina d’Urgenza in… Granda”

Si terrà a Cuneo venerdì 21 novembre (con orario 8.30-18.00) presso lo Il Centro Incontri della Provincia, la terza edizione del congresso “La Medicina d’Urgenza in… Granda”, promosso da Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle in collaborazione con Fondazione Ospedale Cuneo.

“La gestione del paziente critico - spiega Giuseppe Lauria. Direttore della Medicina d’urgenza e Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle e responsabile scientifico del congresso – rappresenta una delle sfide più rilevanti e recenti della medicina d’emergenza-urgenza. Una presa in carico tempestiva e continua, dalla fase di accesso in Pronto Soccorso fino alla sede di trattamento definitiva, è essenziale per garantire cure efficaci a pazienti con quadri patologici complessi. In un contesto in cui la rapidità decisionale e l’interdisciplinarità giocano un ruolo determinante, il congresso si propone di essere un punto di riferimento per tutti i professionisti della salute coinvolti nella gestione del paziente critico: medici delle diverse specialità e, infermieri dell’emergenza”.

L’incontro rappresenta inoltre un’occasione unica per condividere esperienze, sviluppare reti di collaborazione e contribuire al progresso della disciplina attraverso il confronto e la discussione. Prenderanno parte all’evento molteplici figure legate alla medicina d’urgenza provenienti da tutto il Piemonte oltre a docenti universitari e di istituti di ricerca.