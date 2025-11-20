Alba: interruzione di energia elettrica mercoledì 26 novembre

E-distribuzione Unità Territoriale di Cuneo ha comunicato al Comune di Alba l’interruzione dell’energia elettrica per lavori sugli impianti, mercoledì 26 novembre dalle ore 8:30 alle ore 15:30 in strada Osteria da 9 a 29, 19bis, 7/1, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, da 10 a 26; strada Forcellini 17, 12; strada Guarene 20; località Vaccheria 44; località Vaccheria 46.
Durante i lavori, l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata. Pertanto Enel invita a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.
Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio è possibile consultare il sito e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD(IT001E...) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone di e-distribuzione. Per segnalare un guasto rivolgersi al Numero Verde 803.500.