 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 20 novembre 2025, 16:17

Il Soroptimist Club Cuneo dona un kit informatico ai Carabinieri per sostenere le donne vittime di violenza

Martedì 25 novembre in corso Soleri si terrà la consegna ufficiale del service mentre la Caserma si illuminerà di arancio per l’iniziativa “Orange the World”

Il Soroptimist Club Cuneo dona un kit informatico ai Carabinieri per sostenere le donne vittime di violenza

Un aiuto concreto per sostenere le donne vittime di violenza. Il Soroptimist Club Cuneo in occasione del 25 novembre – Giornata mondiale contro la violenza sulle donne – dedica un nuovo service al territorio, che si iscrive nell’ambito della Rassegna “8 marzo è tutto l’anno” promossa con il patrocinio del Comune di Cuneo.

Il sodalizio, presieduto dalla dottoressa Silvana Martino, con il sostegno del Soroptimist  Nazionale ha scelto di donare un nuovo kit informatico alla Caserma dei Carabinieri di Cuneo di corso Soleri, dove già alcuni anni fa il Soroptimist Club Cuneo, con la collaborazione  dei Club Lions, Rotary e Zonta, aveva realizzato il Progetto “Una stanza tutta per sé”, con l’allestimento di uno spazio dedicato in cui le Forze dell’Ordine possono accogliere le donne vittime di violenza per offrire ascolto e supporto.

“Con questo service – spiega la presidente, Silvana Martinoaggiungiamo un nuovo tassello alle iniziative per la lotta alla violenza di genere nella nostra Provincia. Da sempre il Soroptimist è attento a questo delicato tema e crediamo sia fondamentale far sapere alle donne che subiscono violenza, non solo fisica ma anche verbale o psicologica, che non sono sole ed agevolare la loro iniziativa di condivisione”.

Il kit verrà consegnato ufficialmente martedì 25 novembre alle 17, presso la Caserma di corso Soleri, ed è composto da un computer portatile e da una cassa con videocamera integrata. Si tratta di una “piccola stazione informatica” dotata di sistemi all’avanguardia, facilmente trasportabile ovunque si renda necessario per le operazioni dei Carabinieri.

Nella stesso tempo, sempre a cura del Soroptimist Club, la Caserma dei Carabinieri verrà illuminata esternamente di arancione per l’iniziativa “Orange the World”, promossa da UN Women, Ente delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere e l'empowerment femminile, impegnato nella lotta contro ogni forma di discriminazione e violenza sulle donne, in collaborazione con il Soroptimist International.

“La campagna è caratterizzata dall’arancione – conclude la presidente – un colore luminoso e ottimista che vuole rappresentare per tutte le donne un futuro libero da ogni forma di violenza”.

 

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium