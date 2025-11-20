“Tipicamente Uniche”: Alba, Bergamo e Parma insieme alla Fiera del Tartufo 2025

Alba, Bergamo e Parma sono le tre realtà italiane che negli ultimi anni hanno ottenuto il titolo di Città Creative Unesco per la Gastronomia.

Le municipalità hanno istituito nel 2021 il Distretto delle Città Creative per la Gastronomia con l’intento di avviare un percorso di politiche comuni di valorizzazione e di promozione dei territori.

Per integrare e supportare l’iniziativa istituzionale, nel 2022 le Ascom Confcommercio delle rispettive città hanno sottoscritto un protocollo d’intesa volto a intensificare le relazioni, sviluppare sinergie economiche e commerciali, promuovere le eccellenze agroalimentari, valorizzare l’ingegno umano e sostenere la crescita del Distretto quale entità socioeconomica e turistica unitaria.

Il piano si è sviluppato nell’ambito di una programmazione triennale che ha visto protagoniste le tre città con iniziative di alto profilo e l’organizzazione di eventi promozionali volti a valorizzare le rispettive peculiarità enogastronomiche, motivazione del prestigioso riconoscimento internazionale.

Valore aggiunto della promozione congiunta è stata la realizzazione di un tour, proposto ai mercati turistici di riferimento delle singole realtà, tra le eccellenze culinarie e vinicole delle tre Città Creative per la Gastronomia, realizzato dalle agenzie di incoming delle tre Ascom, Langhe Experience, Brembo Viaggi, e Parma Incoming.

Al fine di proseguire questo importante progetto di valorizzazione territoriale, l’evento “Tipicamente Uniche” è stato inserito nella programmazione della 95ª edizione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, in programma sabato 29 e domenica 30 novembre 2025.

L'EVENTO 2025

Nel cuore della Fiera, all’interno del Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba, grazie alla preziosa collaborazione con l’Ente Fiera di Alba, sabato 29 e domenica 30 novembre, in uno spazio espositivo dedicato, saranno presentate al pubblico nazionale e internazionale le eccellenze gastronomiche dei territori. Inoltre, verrà promosso il pacchetto turistico congiunto, arricchito da approfondimenti tematici e degustazioni, per offrire un’esperienza unica e completa.

Sabato 29 novembre alle ore 16.00, nella sala consiliare del Comune di Alba, è in programma una conferenza stampa alla presenza delle tre Amministrazioni comunali delle Città Creative Unesco per la Gastronomia e delle rappresentanze delle rispettive Ascom per illustrare i progetti comuni di promozione e valorizzazione enogastronomica dei territori.

La giornata di sabato 29 novembre sarà caratterizzata da due Cooking Show, che celebreranno le eccellenze gastronomiche delle rispettive tradizioni culinarie, davanti a un pubblico qualificato e appassionato.

Un’occasione unica per scoprire sapori autentici e la creatività d’autore presso la Sala Beppe Fenoglio, nel Cortile della Maddalena.

Alle ore 11.00 sarà protagonista lo Chef Roberto Proto del ristorante una stella Michelin “Il Saraceno” di Cavernago (BG) che racconterà la sua filosofia di cucina che coniuga eleganza, creatività e un profondo rispetto per la tradizione, con un’attenzione maniacale alla qualità delle materie prime.

Alle ore 18.00 la sala Fenoglio ospiterà lo Chef Michele Pedretti, del ristorante “KM90 Ristobottega Emiliana” di Fidenza (PR) che presenterà le peculiarità della sua cucina animata da passione e ricerca costante. Attraverso un percorso di sapori autentici, lo chef racconterà il legame profondo con il territorio emiliano, valorizzando materie prime selezionate e tecniche che uniscono tradizione e contemporaneità.

IL PACCHETTO TURISTICO

Attraverso le rispettive agenzie di incoming delle Ascom di Alba, Bergamo e Parma è stato strutturato un tour speciale tra le eccellenze culinarie e vinicole delle tre Città Creative per la Gastronomia. Si parte da Bergamo alla scoperta della città medievale per poi addentrarsi nelle valli: in Val Brembana si vivono le atmosfere Liberty del Casinò, del Grand Hotel a San Pellegrino Terme e si assaggiano i formaggi DOP originari della zona. La Val Seriana offre la possibilità di visitare i luoghi di produzione di un’altra eccellenza, il Moscato di Scanzo. Alba accoglie i visitatori con i panorami delle Langhe, alla scoperta delle colline dove nasce il Barolo.

Dopo aver visitato le torri medievali, i palazzi Liberty e le chiese romaniche della città, si parte per un’esplorazione nei boschi, alla ricerca del tartufo bianco, da degustare in un contesto paesaggistico unico al mondo. Parma apre le sue porte con un’antica cantina per la stagionatura del Culatello di Zibello. Poi è la volta del Parmigiano Reggiano, di cui si scoprono i segreti nella visita guidata a un caseificio. Il Prosciutto di Parma è l’antipasto della visita al Castello di Torrechiara e a una cantina di produzione dei vini dei Colli di Parma. Il viaggio si conclude con i capolavori architettonici e artistici della città.

Il tour è proposto ai mercati di riferimento di ogni singola realtà in particolare al turismo internazionale, europeo ed extra europeo.

«Dopo la positiva esperienza dei primi tre anni del progetto congiunto, siamo soddisfatti e orgogliosi di proseguire, nel contesto internazionale della Fiera del Tartufo Bianco d’Alba, una collaborazione nata su basi solide e condivise, pur nelle rispettive specificità delle aree di nostra competenza - dichiarano Giuliano Viglione, presidente Associazione Commercianti Albesi, Giovanni Zambonelli, presidente Ascom Confcommercio Bergamo e Vittorio Dall’Aglio, presidente Ascom Confcommercio Parma -. Questa sinergia rappresenta un esempio virtuoso di come territori unici possano unirsi per valorizzare eccellenze, tradizioni e professionalità, generando nuove opportunità e rafforzando un patrimonio culturale ed economico che appartiene a tutti. »

«Desideriamo rivolgere un sentito ringraziamento alle Ascom di Alba, Bergamo e Parma - dichiarano il Sindaco di Alba Alberto Gatto e l’Assessora al Turismo e alla Cultura Caterina Pasini - per il lavoro costante e lungimirante che ha permesso di consolidare un progetto di valorizzazione territoriale capace di unire tre realtà d’eccellenza del panorama gastronomico italiano.

Quest’anno avremo l’onore di accogliere ad Alba il Sindaco di Parma e la Sindaca di Bergamo, che saranno nostri ospiti nell’ambito della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, centro riconosciuto della creatività gastronomica e luogo simbolo del patrimonio enogastronomico della nostra comunità.

La collaborazione tra le tre Città Creative per la Gastronomia rappresenta un esempio virtuoso di come territori diversi possano dialogare, crescere insieme e offrire al pubblico nazionale e internazionale un’esperienza capace di coniugare qualità, tradizione e innovazione. La Fiera sarà ancora una volta la cornice ideale per raccontare queste eccellenze e per rafforzare un percorso comune che guarda al futuro con ambizione e spirito di rete.»