Il CSV Cuneo presenta "Diritti & Rovesci": lo spettacolo teatrale che lancia la nuova campagna "I diritti sono semi"

Sabato 29 novembre alle ore 21, l'Officina Santachiara di Cuneo (Via Savigliano, ex chiesa di Santa Chiara) ospiterà l'evento di lancio della nuova campagna di promozione del volontariato a tutela dei diritti promossa dal CSV Cuneo.

L'appuntamento centrale della serata sarà lo spettacolo di sensibilizzazione "Diritti & Rovesci", messo in scena dalla compagnia teatrale DispariTeatro. La rappresentazione è un momento di riflessione cruciale sui temi dei diritti e della dignità della persona, affrontando in particolare l'incontro tra generazioni e interpretando la Carta dei Diritti tra le Generazioni per riflettere su pregiudizi e discriminazioni legate all'età.

La serata inaugura ufficialmente la campagna del CSV Cuneo, riassunta nel claim: "I diritti sono semi: un soffio li diffonde, la cura li fa crescere". Il messaggio è chiaro: il volontariato è quel "soffio" che diffonde i diritti e la "cura" che li fa crescere, garantendo dignità a tutti, soprattutto ai più fragili.

Lo spettacolo sarà preceduto da un momento introduttivo significativo: la lettura de "Il Manifesto dei CSV", che si farà musica per narrare il volontariato come forza che unisce, cura e fa crescere le comunità.

L'obiettivo è duplice: sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza di quei diritti spesso dati per scontati e invitare tutti a "Diventare un Soffione" per fare la propria parte insieme alle associazioni che si occupano di tutela dei diritti.