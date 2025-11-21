A Cuneo la prima edizione del premio nazionale “CDV&M per il Bene Comune – Civic Brand 2025” [VIDEO]

Costruire il Bene comune come valore fondamentale dell’esistenza umana, attraverso il quale impostare le azioni di una quotidianità che guardi sempre di più alla cooperazione. Un Bene comune che si declina nei diversi ambiti della società e che trova nel sistema economico una forte leva etica di sviluppo.

Questi alcuni pensieri espressi questa mattina in un gremito salone d’onore del Municipio di Cuneo, durante l’evento “Assieme per la costruzione del Bene comune” organizzato dal Club Dirigenti Vendite & Marketing, presieduto da Paolo Silvestro, con il patrocinio del Comune di Cuneo, della Diocesi di Cuneo e Fossano e il quotidiano “Avvenire” come media partner.

A dialogare dei temi valoriali per la comunità, in un momento di grande fermento a livello globale, hanno partecipato autorevoli esponenti del mondo socio-economico ed accademico, tra i quali Padre Natale Brescianini monaco Benedettino Camaldolese e Paolo Iabichino scrittore, creativo e esperto pubblicitario.

Al termine dell’incontro, si è celebrata la prima edizione del premio nazionale “CDV&M per il Bene Comune – Civic Brand”, con il quale si è voluto sottolineare la capacità di alcune realtà imprenditoriali di superare la mera logica del profitto, andando invece ad investire su progettualità basate sulla collaborazione di forte impatto etico.

Una commissione scientifica, presieduta dal prof. Giuseppe Tardivo, ha selezionato tre iniziative imprenditoriali di particolare rilievo, alle quali è stato consegnato uno speciale riconoscimento.

Sono state premiate: la cooperativa “Quid” di Verona rappresentata da Martina Liviero, la Banca Popolare Etica di Torino rappresentata da Diego Finelli e il Gruppo cooperativo “Goel” di Reggio Calabria rappresentato da Vincenzo Licarello.

A quest’ultimo è stato assegnato il primo premio assoluto, consistente in un’opera originale, ispirata al cubo di Rubik, realizzata dal noto pittore cuneese Silvio Rosso.

