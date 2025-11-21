Colle della Maddalena: Statale 21 riaperta, ma dalle 20 tornerà inaccessibile

Risolta la criticità di viabilità registrata questa mattina sul versante francese del Colle della Maddalena, la Statale 21 “della Maddalena” è stata riaperta al traffico.
La riapertura sarà solo temporanea, però.
A partire dalle ore 20 di oggi, venerdì 21 novembre, infatti, la Statale sarà nuovamente chiusa al transito tra Argentera (km 53,330) e il Confine di Stato (km 59,708).
Il provvedimento tecnico è adottato sulla base del Bollettino di Vigilanza n. 372/2025 di Arpa Piemonte e dell’evoluzione delle previsioni meteorologiche che riportano, per le prossime ore, nevicate significative sull’arco alpino.
La chiusura resterà in vigore fino a cessata esigenza.
Il personale e i mezzi sgombraneve di Anas sono in azione per garantire la percorribilità in sicurezza della rete stradale interessata dalla fase di maltempo.