Attualità | 21 novembre 2025, 18:36

Colle della Maddalena: Statale 21 riaperta, ma dalle 20 tornerà inaccessibile

Risolta la criticità in territorio francese, ma la nevicata in corso consiglia Anas a programmare un nuovo stop

Risolta la criticità di viabilità registrata questa mattina sul versante francese del Colle della Maddalena, la Statale 21 “della Maddalena” è stata riaperta al traffico.

La riapertura sarà solo temporanea, però. 

A partire dalle ore 20 di oggi, venerdì 21 novembre, infatti, la Statale sarà nuovamente chiusa al transito tra Argentera (km 53,330) e il Confine di Stato (km 59,708). 

Il provvedimento tecnico è adottato sulla base del Bollettino di Vigilanza n. 372/2025 di Arpa Piemonte e dell’evoluzione delle previsioni meteorologiche che riportano, per le prossime ore, nevicate significative sull’arco alpino.

La chiusura resterà in vigore fino a cessata esigenza.

Il personale e i mezzi sgombraneve di Anas sono in azione per garantire la percorribilità in sicurezza della rete stradale interessata dalla fase di maltempo.

