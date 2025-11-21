“Muoviti Alba”, domenica 30 novembre tappa al Village

“Muoviti Alba” è un’iniziativa rivolta alle famiglie, che coinvolge grandi e piccoli in attività sportive e ludico motorie.

È promossa dall’Assessorato allo Sport del Comune di Alba, in collaborazione con le società sportive e i Comitati di Quartiere e con il supporto della Fondazione CRC.

Il prossimo appuntamento è per domenica 30 novembre alle ore 15:00 all’Impianto Sportivo Böblingen (Village Joy of Moving) in via Teodoro Bubbio 20 ad Alba, nel quartiere Piave.

Partecipare è semplice, non serve prenotare ed è tutto gratis, basta presentarsi in abbigliamento sportivo.

Il programma del pomeriggio prevede attività ludico-motorie genitori e figli insieme e, dopo la merenda, programmi differenziati; per i bambini: basket, atletica, scherma e per gli adulti: latin fit dance.