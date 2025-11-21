Arriva a fine novembre la nuova edizione di CANTINE D'ITALIA 2026

Esce a fine novembre Cantine d’Italia 2026, la Guida per l’Enoturista a cura di Go Wine.

L’evento di presentazione e premiazione si terrà sabato 29 novembre a Milano presso l’Hotel Melià.

Un evento dedicato alle oltre 900 cantine italiane complessivamente segnalate in Guida.

Nel corso della serata verranno consegnati 9 Premi Speciali; 270 Cantine riceveranno il riconoscimento de “L’Impronta Go Wine”, assegnata a coloro che hanno ottenuto il più alto punteggio complessivo nelle valutazioni su Sito, Accoglienza e Vini.

Una Guida che valorizza la grande accoglienza italiana in cantina e rappresenta un riferimento per i molti enoappassionati e curiosi che non amano solo degustare buoni vini, ma sono interessati a camminare parti dell’Italia per conoscere dove i vini nascono e dove molti uomini e donne realizzano i loro sogni e progetti.

La Guida privilegia il tema del racconto per condurre il lettore a conoscere meglio cosa si cela dietro un calice di vino: storie di uomini e donne, storie di famiglie italiane innamorate della loro terra, investimenti lungimiranti da parte di uomini che hanno deciso di dedicare parte della loro vita a favore di un’idea di vino.

Qualche anticipazione: Cantine d’Italia 2026 si presenterà con una copertina flessibile, un rinnovamento della grafica, numeri in crescita, 648 pagine, 911 cantine complessivamente raccontate; narrando di luoghi e vini di tutte le regioni italiane.

Tutte le cantine sono oggetto di selezione; il riconoscimento specifico su cui si caratterizza la Guida è “L’Impronta”: perché indica simbolicamente un “segno”, si collega ad un simbolo del logo di Go Wine, indica il vino che invita al viaggio e che fa camminare le persone.

Come sopra indicato sono 270 le Impronte d’eccellenza per l’Enoturismo assegnate dalla Guida, oltre 5.140 i vini segnalati, oltre 1.640 gli indirizzi utili per mangiare e dormire.

Il volume, che privilegia il tema della narrazione, si aprirà con otto interviste a uomini e donne del vino, esponenti di cantine selezionate in Guida.

All’interno si trova anche: una sezione dedicata ai “Musei del Vino”, con la recensione di oltre 15 Musei in Italia allestiti all’interno di cantine.

I “percorsi autoctoni” segnalano vini rari o unici che sono legati a storie particolari di 123 cantine recensite all’interno del volume.

La conferenza di presentazione sarà una sorta di evento nell’evento; Massimo Corrado, presidente dell’associazione Go Wine e curatore della redazione del volume converserà con Angelo Radica (presidente dell’Associazione Nazionale Città del Vino), e Carlo Macchi (giornalista e direttore di Winesurf). I temi dell’enoturismo saranno al centro della tavola rotonda, mentre Go Wine, attraverso Massimo Corrado, presenta i risultati su una serie di dati che attengono al costo delle visite in cantina elaborato su un campione di circa 600 cantine italiane. Modera: Antonio Paolini (giornalista).

Seguirà la consegna dei riconoscimenti e di 9 Premi Speciali della Guida.

A seguire, dalle ore 17.00 alle ore 21.00, la degustazione straordinaria di oltre 100 vini Top, delle cantine premiate con il riconoscimento de L’Impronta.

La Guida è distribuita nelle librerie italiane al prezzo di copertina di euro 18,00.

La degustazione si svolge con prenotazione obbligatoria a stampa.eventi@gowinet.it .

Dove e quando

Milano, sabato 29 novembre 2025

Hotel Melià - Via Masaccio 19

Programma

Ore 15.30: presentazione della Guida e assegnazione dei Premi Speciali

Conversano con Massimo Corrado, presidente della Associazione Go Wine:

Angelo Radica (presidente Associazione Nazionale Città del Vino), Carlo Macchi (Giornalista, Direttore di Winesurf). Modera: Antonio Paolini (giornalista).

Ore 17.00-21.00: apertura del banco d’assaggio al pubblico di enoappassionati e ospiti dell’evento.

Costo della degustazione ai banchi d’assaggio per il pubblico: € 28,00.

Riduzioni: € 20,00 Soci Go Wine; € 26,00 associazioni di settore.

E’ aperta la vendita online con riduzione sul sito www.gowinet.it

Costi della degustazione ai banchi d’assaggio in prevendita con riduzioni:

Intero € 25,00.

Riduzioni: € 20,00 Soci Go Wine; € 23,00 associazioni di settore.

L’ingresso sarà gratuito per coloro che decideranno di associarsi a Go Wine direttamente al banco accredito della serata (l’iscrizione a Go Wine sarà ritenuta valevole sino a tutto il 31 dicembre 2026).

Per le richieste di accredito della stampa specializzata, contattare l’Ufficio Stampa di Go Wine.

Per info e prenotazioni scrivere a stampa.eventi@gowinet.it

La Guida Cantine d’Italia 2026 è edita dall’associazione Go Wine e nasce da un’idea di Massimo Corrado che ne cura il coordinamento e la direzione editoriale. Conferma l’impegno dell’associazione volto ad affermare, anche attraverso la Guida, i principi ispiratori dell’attività associativa. La redazione Go Wine cura la redazione di tutto il volume e del repertorio delle cantine selezionate, con i contributi e le segnalazioni di giornalisti e delegati e soci Go Wine in Italia.

Le 911 cantine presenti nel volume sono state scelte in base all'esperienza diretta.

Per ogni cantina una pagina ricca di notizie: dall’anagrafica aziendale ai dati sulla produzione, ai referenti interni da contattare; dai giorni e gli orari di visita alle informazioni stradali; l’indicazione del costo della visita in cantina (là ove segnalato dalle cantine medesime), indicando la cifra per un’esperienza base e la cifra per un’esperienza più completa. La parte più importante è legata al racconto delle suggestioni che la cantina e il suo contesto offrono al visitatore, oltre ad una serie di utili appunti sui vini aziendali con indicazione del vino top e degli altri vini da conoscere.

Ogni cantina è presentata attraverso una valutazione in stelle (su scala 5), suddivisa nei tre aspetti che sono ritenuti rilevanti dalla Guida: il sito, l'accoglienza e i vini.

Resto confermato lo spirito dell'opera: spingere l'appassionato a viaggiare per conoscere il fascino del territorio del vino italiano attraverso il racconto di molti suoi interpreti d'elezione.

Per ulteriori informazioni:

Redazione Go Wine Editore, rif. Elisa Nota, tel. 0173 364631 gowine.editore@gowinet.it www.gowinet.it