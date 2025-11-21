Soluzioni BWT e assistenza Alpiclima: l’acqua trattata con professionalità

La collaborazione con BWT permette ad Alpiclima di garantire un servizio tecnico ufficiale solido e qualificato.

Quando parliamo di acqua ci riferiamo a una risorsa decisiva per il comfort quotidiano, la salute delle persone e il buon funzionamento degli impianti domestici, aziendali e professionali. Per questo Alpiclima è Concessionario e servizio tecnico autorizzato BWT nelle aree di competenza della provincia di Cuneo, oltre a essere Magazzino ricambi ufficiale per tutta la gamma BWT.

Essere concessionario ufficiale BWT significa offrire un supporto affidabile e competente, seguendo il cliente dalla scelta del prodotto fino all'assistenza negli anni successivi, garantendo continuità e un servizio curato. Grazie alla presenza radicata sul territorio, Alpiclima è oggi un riferimento stabile per famiglie, imprese, installatori, amministratori e studi tecnici che cercano soluzioni serie per il trattamento dell'acqua.

BWT – Best Water Technology – è il principale marchio europeo nel settore dell'acqua, conosciuto a livello internazionale per innovazione e qualità. Le sue tecnologie proteggono gli impianti dal calcare, migliorano il gusto dell'acqua, aiutano a tutelare la salute e riducono l'uso della plastica grazie ai sistemi di filtrazione e affinamento.

Affidarsi ad Alpiclima come concessionario significa accedere all'intera offerta BWT dedicata a:

sistemi anticalcare per case, attività e industrie

addolcitori per abitazioni, condomini e aziende

soluzioni di filtrazione e affinamento dell'acqua potabile

impianti professionali per il settore Ho.Re.Ca. e benessere

trattamenti per impianti di riscaldamento e climatizzazione

dispositivi di protezione per elettrodomestici e rete idrica domestica

La sinergia con BWT consente ad Alpiclima di assicurare un servizio tecnico autorizzato ai massimi livelli. I tecnici vengono formati direttamente dall'azienda, così da garantire controlli accurati, manutenzioni puntuali e interventi calibrati sulle reali esigenze del cliente.

Il Servizio Tecnico Autorizzato Alpiclima offre:

installazioni certificate dei sistemi BWT

manutenzioni programmate e straordinarie

analisi dell'acqua e consulenze dedicate

interventi di riparazione e sostituzioni con ricambi originali

contratti di assistenza continuativa

Uno dei punti di forza di Alpiclima è la gestione diretta del magazzino ricambi ufficiale BWT, che permette di evadere rapidamente richieste di sostituzione o manutenzione. Questo riduce i tempi di fermo degli impianti e assicura l'uso esclusivo di componenti originali.

Questo supporto è molto apprezzato da installatori e tecnici, che trovano in Alpiclima un partner locale fornito e affidabile, evitando ritardi tipici delle forniture da fuori zona.

L'esperienza di Alpiclima e la solidità di BWT permettono di seguire con cura diversi ambiti:

Residenziale : per chi desidera migliorare il comfort domestico, proteggendo le tubazioni ed elettrodomestici dal calcare e ottenendo acqua più buona da bere e usare.

: per chi desidera migliorare il comfort domestico, proteggendo le tubazioni ed elettrodomestici dal calcare e ottenendo acqua più buona da bere e usare. Commerciale e Ho.Re.Ca. : per ristoranti, bar, hotel e centri benessere che vogliono offrire qualità ai propri clienti e tutelare le attrezzature.

: per ristoranti, bar, hotel e centri benessere che vogliono offrire qualità ai propri clienti e tutelare le attrezzature. Industriale : per aziende che costantemente di acqua trattata nei processi produttivi, assicurando efficienza e rispetto delle norme.

: per aziende che costantemente di acqua trattata nei processi produttivi, assicurando efficienza e rispetto delle norme. Pubblico: per scuole, ospedali, impianti sportivi e uffici che puntano a salute, sicurezza e durata degli impianti.

Alpiclima non è solo un punto vendita: è un partner presente nel tempo, capace di seguire ogni cliente con consulenza, assistenza e soluzioni che migliorano davvero la gestione dell'acqua.

Scegliere Alpiclima significa scegliere un'azienda preparata, solida, vicina e supportata da un marchio internazionale come BWT.

Alpiclima srl si trova in

viale Rimembranza 8/3 - 12084 Mondovì (CN)

via Cuneo 18 - 12045 Fossano (CN)

Telefono 0174-551486

Sito internet: www.alpiclima.it