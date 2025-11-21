A Monastero di Dronero tutto è pronto per l’ottava edizione di “Natale InChiostro”

In frazione Monastero di Dronero tutto è pronto: per tutta la giornata, l’antico Monastero di Sant’Antonio ospiterà l’ottava edizione di “Natale InChiostro”, il mercatino che ogni anno incanta grandi e piccini.

Torna così anche quest’anno la magia del Natale in uno dei luoghi più suggestivi della Valle Maira. Tra le antiche mura del monastero cistercense femminile, accoglieranno i visitatori decine di bancarelle di hobbisti, artigiani e creativi provenienti da tutto il Piemonte, con idee regalo originali, addobbi natalizi, oggetti fatti a mano e prodotti tipici del territorio.

Sarà un’occasione perfetta per chi ama il vero spirito del Natale, tra profumi, colori e tanti sorrisi.

Novità di questa edizione un appuntamento musicale unico nel suo genere: alle ore 15:30, nella chiesa del monastero si terrà il concerto del coro polifonico di Valdieri “Ciantur d’Vudier”, che con le sue melodie natalizie regalerà al pubblico un momento di intensa emozione e spiritualità. Inoltre, per tutta la giornata i “Viroundar” itineranti animeranno il mercatino con musica, allegria e coinvolgenti esibizioni tra le bancarelle.

A rendere l’atmosfera ancora più speciale, nel pomeriggio arriverà Babbo Natale con il suo inconfondibile abito rosso, regalando momenti di gioia e ricordi indimenticabili ai più piccini. Sarà infine possibile visitare il cenobio del monastero, scoprire la storia e la vita delle monache che per secoli hanno abitato questo luogo ricco di fascino e spiritualità.

L’evento è a ingresso libero. Le note della musica natalizia, il profumo di panettone e vin brulè, nonché l’accoglienza dei Volontari per l’Arte, faranno vivere a tutti un’esperienza unica.