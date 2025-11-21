Cuneo, al Cinema Monviso un evento sulla Montagnaterapia

Il prossimo mercoledi 26 novembre, alle ore 20.30, presso il Cinema Monviso di Cuneo si terrà l’evento dal titolo “MONTAGNATERAPIA: Camminando lentamente un sentiero di sogni, emozioni e prospettive. La montagna ti aiuta!”

La serata nasce dalla collaborazione tra ProNatura Cuneo ed il Centro Diurno di Cuneo (Responsabile lo psichiatra Andrea Barbieri) del dipartimento Interaziendale di Salute Mentale diretto da Francesco Risso.

L’iniziativa si prefigge di affrontare il tema della Montagnaterapia tra passato, presente e futuro.

Spiega il dottor Barbieri: “La Montagnaterapia è un approccio metodologico (utilizzato su tutto il territorio nazionale) a carattere terapeutico-riabilitativo e/o socioeducativo, finalizzato alla prevenzione secondaria, alla cura ed alla riabilitazione degli individui portatori di differenti problematiche, patologie o disabilità. Tale dispositivo d’intervento è progettato per svolgersi attraverso il lavoro sulle dinamiche di gruppo, nell’ambiente culturale e naturale della montagna. Questa metodologia utilizza controllate sessioni di lavoro a carattere psicofisico e psicosociale che mirano a favorire un incremento della salute e del benessere generale e conseguentemente un miglioramento della qualità della vita”.

Nel corso della serata saranno presentate le attività attraverso la testimonianza narrata dal vivo e per immagini dai professionisti dell’équipe riabilitativa.