Dal 29 novembre torna "Il tuo Natale a Saluzzo"

Il Comune di Saluzzo e la Fondazione Amleto Bertoni, in collaborazione con Confcommercio Saluzzo e Zona e CCN, con il Distretto del commercio Terre del Monviso, anche per questo Natale 2025, presentano un calendario di aperture dei negozi ed eventi natalizi che vuole offrire un’occasione in più per vivere Saluzzo, conoscerla, farvi acquisti e fermarsi per gustare del buon cibo in compagnia. Tutto questo sarà Il tuo natale a Saluzzo.

Partiamo quest’anno con alcune novità. I fuochi pirotecnici di San Chiaffredo andranno ad illuminare la notte di S. Andrea chiudendo la giornata che per tradizione è ormai quella dell’accensione de IL TUO NATALE A SALUZZO. Tradizione appunto, il grande albero, la musica in strada con Prisma Banda, e poi i negozi aperti e il via a tanti eventi. Non mancherà Babbo Natale, come non mancheranno i giochi in legno dei mercatini e le tante proposte delle Associazioni Culturali saluzzesi. I Musei proporranno - oltre ad una importante mostra fotografica - un programma ricchissimo e davvero curioso, adatto a tutta la famiglia. Ma la fotografia sarà anche protagonista al Quartiere dove ad essere esposte saranno le immagini di NOI ALPINI, un reportage, rigorosamente in bianco e nero, che risale alla metà degli anni ‘60 e racconta la vita dell’Alpino di leva, dal primo ingresso in caserma fino al congedo e alle Adunate dell’ANA. Autore Enzo Isaia, nato a Pordenone nel 1941, ma torinese d’adozione, dopo gli studi classici frequenta la Facoltàdi Architettura che abbandona alla fine degli anni Sessanta per dedicarsi completamente alla fotografia, affascinato dai lavori di Henri Cartier- Bresson, Robert Doisneau, Eugene Smith.



Infine, e non ultimi, i grandi concerti: Consonante di Scuola APM, i Polifonici del Marchesato e Suoni dal Monviso, la corale Tre valli e Scuola Suzuki allieteranno il natale saluzzese con le loro note.

«Penso sempre alla comunità della nostra Saluzzo come a una grande famiglia allargata. Per questo il Natale e il periodo delle festività sono, per la città e per tutto il territorio delle Terre del Monviso, un momento di incontro, di scambio, di felicità e di cura degli affetti. Ognuno di noi lo vive nel proprio privato; noi, come Amministratori comunali pro tempore, lo viviamo per la cittadinanza. Ed è così che a Saluzzo, come in una famiglia, ognuno dà il meglio per rendere il Natale un periodo magico e speciale. Ringrazio la Fondazione “Bertoni”, l’associazione commercianti e il Centro commerciale naturale per gli eventi e le attrazioni che porteranno clienti nei nostri negozi e renderanno lo shopping più piacevole, più curato, più professionale.Questi momenti comunitari, che vivremo insieme, ci accompagneranno verso il 2026 con maggiore fiducia e con uno spirito più positivo, per continuare a costruire insieme un futuro migliore per tutti noi e per i nostri figli».