Il Conservatorio Ghedini festeggia Santa Cecilia, patrona dei musicisti, con un concerto che inaugura l'anno accademico 2025-2026

Sabato 22 novembre quest'anno è il giorno di Santa Cecilia, patrona dei musicisti, e il Conservatorio "G.F. Ghedini" ha colto l'occasione programmando proprio per quel giorno l'ormai tradizionale Concerto Inaugurale per l'anno accademico 2025-2026. L'evento, uno dei momenti più attesi dell’attività del Conservatorio, ogni anno riunisce sul palco del Toselli studenti, docenti e ospiti in una serata di musica e condivisione aperta alla città. Il concerto, organizzato con la collaborazione della Città di Cuneo, della Provincia di Cuneo, della Regione Piemonte e del Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte – Ufficio VI Ambito territoriale di Cuneo, sarà ospitato dal Teatro Toselli di Cuneo, per la prima volta in un inedito orario preserale e avrà inizio alle ore 18.

Come ormai avviene da alcuni anni in questa occasione, nell’ingresso del Teatro Toselli saranno esposte inoltre alcune fotografie di studenti del Conservatorio, scattate dal fotografo Paolo Viglione e facenti parte di un progetto che il Ghedini porta avanti per raccogliere testimonianze di alcuni tra i suoi allievi, restituendo uno sguardo sul loro percorso formativo e sulla vita musicale dell’Istituto.

Il concerto si aprirà con un'emozionante sorpresa, che verrà svelata nel momento clou, per proseguire con l'esibizione del Dipartimento Pop e Jazz del Conservatorio con sei canzoni italiane e internazionali: Luce (Tramonti a nord est) di Elisa, La mia storia tra le dita di Gianluca Grignani, If I ain’t got you di Alicia Keys, Die with a smile di Bruno Mars e Lady Gaga, L’essenziale di Marco Mengoni e Cinderella Beautiful di Peter Cincotti. A seguire, l’Orchestra degli studenti del Conservatorio, diretta dal maestro Gian Rosario Presutti, eseguirà il Concerto per tromba e orchestra in mi bemolle maggiore di Johann Nepomuk Hummel, con solista alla tromba Giuseppe Favata, e il Concerto per pianoforte e orchestra n. 1 in mi bemolle maggiore di Franz Liszt, con solista al pianoforte Tommaso Saganowski-Sreniawa. Gli allievi del Dipartimento METS collaboreranno alla serata occupandosi della parte tecnica e audio, a conferma del carattere corale e multidisciplinare del concerto.

«Ogni inaugurazione è una soglia – sottolinea il presidente del Ghedini Mattia Sismonda –: un passaggio che si attraversa con la musica, insieme alla comunità del Conservatorio e alla città che la accoglie. È un momento che unisce energie, talenti e linguaggi diversi, in un dialogo continuo tra tradizione e contemporaneità. Così il Conservatorio rinnova ogni anno la propria vocazione: essere un luogo vivo, aperto e in ascolto, dove la musica continua a ispirare, unire e dare forma al futuro».

«Questo concerto di inaugurazione rappresenta molto più di un momento celebrativo: è la testimonianza concreta – dice il direttore Deborah Luciani – del lavoro quotidiano che si svolge tra le aule del Conservatorio e del talento dei nostri studenti. Dai solisti che si confrontano con i grandi classici del repertorio alla vivacità del pop e del jazz, dalla collaborazione tecnica del Dipartimento METS, ogni nota racconta una storia di impegno, crescita e passione. Siamo orgogliosi di condividere con la città di Cuneo questo importante appuntamento, che conferma la vocazione del Conservatorio Ghedini a essere non solo un’istituzione formativa di eccellenza, ma anche un punto di riferimento culturale per il territorio».

La serata sarà anche occasione per consegnare "premi": verranno conferite borse di studio ai due musicisti solisti Giuseppe Favata e Tommaso Saganowski-Sreniawa, scelti per il ruolo tramite audizioni interne, nonché altri quattro riconoscimenti, messi a disposizione dal Conservatorio per gli studenti della rete delle Scuole medie e dei Licei ad indirizzo musicale della Provincia di Cuneo, a cui quest'anno si sono aggiunte altre due borse di studio, finanziate tramite un bando indetto dalla Fondazione CRC di cui ha beneficiato l'IC di Alba. I vincitori delle borse di studio sono Maria Marabotto e Lorenzo Tesio, studenti dell’Istituto Comprensivo di Busca e di quello di Racconigi, e Domenico Boggione e Cecilia Patria, entrambi studenti del Liceo Musicale – Istituto Magistrale Statale “Leonardo da Vinci” di Alba.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti ma è obbligatorio prenotare on-line al link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-concerto-di-inaugurazione-anno-accademico-2025-26-1775706819899, raggiungibile anche dal sito (www.conservatoriocuneo.it) e dalla pagina Facebook (www.facebook.com/conservatorio.cuneo) del Conservatorio; il concerto sarà inoltre trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook del Conservatorio (www.facebook.com/conservatorio.cuneo).