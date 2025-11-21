Bene Vagienna, lezioni di educazione finanziaria all’Istituto Comprensivo “Augusta Bagiennorum”

Lunedì 17 novembre le classi quinte della primaria di Trinità hanno potuto partecipare ad un’interessante lezione di educazione finanziaria tenuta da Benedetta Rey, Responsabile Relazioni esterne e marketing BTM, alla presenza del Vicepresidente BTM Alberto Rinaldi.

Gli alunni hanno infatti imparato quali sono le differenze tra le principali carte di pagamento e per cosa si intende per “interesse” e “budget”, rimanendo affascinati dalle operazioni da compiere per gestire al meglio il denaro.

Mercoledì 19 novembre, invece, è stata la volta delle classi terze della secondaria di Trinità (nella foto sotto) e, in un secondo momento, anche della secondaria di Sant’Albano Stura, cui il Responsabile servizi di investimento BTM Mauro Benedetti ha spiegato il concetto di inflazione e l’importanza di proteggere finanziariamente il proprio futuro, aprendo ad esempio il prima possibile un fondo pensione privato. Alle lezioni era presente, oltre a Benedetta Rey e Alberto Rinaldi, anche Alessio Damilano Presidente del Comitato esecutivo BTM e Loredana Peiretti, Responsabile della filiale locale di Sant’Albano Stura.

L'intera iniziativa faceva riferimento al Progetto Edufin BTM, con cui la Banca promuove la diffusione della cultura finanziaria nelle scuole, per iniziare a creare nei giovani una consapevolezza economica fondamentale per il loro futuro e quello della società.

Alunni e docenti ringraziano quindi la Banca dei Territori del Monviso, sempre presente nel rispondere alle richieste della scuola.