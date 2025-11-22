 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 22 novembre 2025, 10:00

Bra, nuovo appuntamento con il Gruppo Biblico e una serata di condivisione

Martedì 25 novembre, alle ore 20.30, nella chiesa di San Giovanni Battista

Bra, nuovo appuntamento con il Gruppo Biblico e una serata di condivisione

Accostarsi alla Sacra Scrittura dona tanta consolazione e apre la mente sulla realtà dell’uomo e del mondo intero. Con questo spirito, martedì 25 novembre, alle ore 20.30, è in programma un nuovo appuntamento del Gruppo Biblico di Bra. 

Il ritrovo è nella chiesa di San Giovanni Battista per la lettura e il commento del Vangelo di Luca con serata di condivisione (si richiede contributo di partecipazione, info al numero 335/222594). Gli incontri di questo XXVI anno del Gruppo Biblico, dove si legge, si medita e si prega la Parola di Dio, sono aperti a tutti.

Silvia Gullino

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium