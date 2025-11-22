 / Eventi

Trinità: “Gli Instabili” e “Masca teatrale” insieme per la classica “Cena in giallo”, in occasione della “Fiera dij Pocio e dij Bigat”

Ultime iscrizioni per partecipare all’appuntamento di venerdì 28 novembre all’appuntamento nella palestra di via Campi di Trinità

Venerdì 28 novembre alle 20, presso la palestra di via Campi di Trinità, in occasione della ventunesima “Fera dij Pocio e dij Bigat”, si terrà la tradizionale "Cena in giallo con l'assassino", con la regia e il testo di Antonio Martorello, interpretata dalle compagnie teatrali di Trinità “Gli Instabili” e Fossano “Masca teatrale”.

Il menù della serata alla scoperta dell’autore del delitto prevede aperitivo, due antipasti, un primo, un secondo con contorno, dolce al pocio, caffè, digestivo, vino bianco e nero, birra, acqua, pane, grissini. Il costo è di 27 euro.

I primi classificati che scopriranno l’assassino saranno premiati con un oggetto dedicato. I tavoli per la prenotazione vanno dalle persone sino a un massimo di 11.

La prenotazione può essere effettuata, entro e non oltre lunedì 24 novembre, contattando la sindaca Ernesta Zucco al 339/196847 o recandosi presso il punto vendita locale Pippo Market.

Cristiano Sabre

