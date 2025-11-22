Trinità: “Gli Instabili” e “Masca teatrale” insieme per la classica “Cena in giallo”, in occasione della “Fiera dij Pocio e dij Bigat”

Venerdì 28 novembre alle 20, presso la palestra di via Campi di Trinità, in occasione della ventunesima “Fera dij Pocio e dij Bigat”, si terrà la tradizionale "Cena in giallo con l'assassino", con la regia e il testo di Antonio Martorello, interpretata dalle compagnie teatrali di Trinità “Gli Instabili” e Fossano “Masca teatrale”.

Il menù della serata alla scoperta dell’autore del delitto prevede aperitivo, due antipasti, un primo, un secondo con contorno, dolce al pocio, caffè, digestivo, vino bianco e nero, birra, acqua, pane, grissini. Il costo è di 27 euro.

I primi classificati che scopriranno l’assassino saranno premiati con un oggetto dedicato. I tavoli per la prenotazione vanno dalle persone sino a un massimo di 11.

La prenotazione può essere effettuata, entro e non oltre lunedì 24 novembre, contattando la sindaca Ernesta Zucco al 339/196847 o recandosi presso il punto vendita locale Pippo Market.