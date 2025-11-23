A Piasco una serata per educare all’affettività: un incontro dedicato a famiglie, insegnanti ed educatori

L’Amministrazione Comunale di Piasco, in collaborazione con la psicologa Sabrina Berardo, organizza un incontro dedicato a genitori, insegnanti ed educatori di bambini e bambine da 0 a 10 anni sul tema dell’educazione all’affettività.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 3 dicembre, alle 20,45, nella Sala polivalente ‘Dottor Francesco Serra’ di Piasco.

Parlare di corpo, emozioni e rispetto significa offrire ai più piccoli strumenti fondamentali per crescere in modo sano, consapevole e sicuro. In un momento storico in cui la scuola non sempre riesce a garantire un percorso strutturato di educazione affettiva e sessuale, e mentre la cronaca riporta con sempre maggiore frequenza episodi di violenza – soprattutto contro le donne – la comunità sente forte la responsabilità di rafforzare la cultura del rispetto fin dai primi anni di vita.

L’incontro con la dottoressa Berardo rappresenterà un’occasione preziosa per capire come comunicare in modo adeguato con bambini e bambine, come rispondere alle loro domande, come aiutarli a riconoscere e nominare le emozioni e come accompagnarli nella costruzione di relazioni fondate su cura, ascolto e reciprocità.

“Invitiamo calorosamente – dicono gli organizzatori – famiglie, docenti ed educatori a partecipare: educare all’affettività significa investire nel benessere dei nostri bambini e nella sicurezza del futuro della nostra comunità”.

L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti.