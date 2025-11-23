Il Caffè letterario di Bra plaude Darwin Pastorin, vincitore del premio “Pier Cesare Baretti”

Il Caffè letterario di Bra plaude Darwin Pastorin, vincitore del premio giornalistico Pier Cesare Baretti 2025.

La cerimonia si è svolta lo scorso 9 novembre a Dronero, presso il Cinema Teatro Iris, nell’ambito della 4ª Festa dello Sport, alla presenza, tra gli altri, di Gianni Romeo, giornalista di Tuttosport, Gazzetta dello Sport e La Stampa, e Alessandro Baretti, giornalista di Tuttosport e figlio di Pier Cesare Baretti.

La giuria ha assegnato il premio a Darwin Pastorin per il suo straordinario contributo nel campo del giornalismo sportivo. Da inviato per rinomate testate giornalistiche, ha accompagnato i suoi lettori in un viaggio attraverso i più grandi eventi sportivi.

Questo premio è un riconoscimento al talento di Darwin Pastorin, per il suo ruolo di esperto conoscitore nel settore del giornalismo sportivo, dimostrando sempre uno stretto legame con il territorio. Che dire, complimenti!

Chi è Darwin Pastorin

Darwin Pastorin è nato a San Paolo (Brasile) nel 1955, figlio, nipote e pronipote di migranti veneti. È stato redattore del Guerin Sportivo, inviato speciale e vicedirettore di Tuttosport, direttore di Tele+, Stream Tv, ai Nuovi Programmi di Sky Sport, La7 Sport e Quartarete Tv.

Ha scritto numerosi libri mettendo insieme calcio e letteratura, calcio e memoria personale e collettiva, con uno sguardo sempre attento ai valori umani e sociali dello sport. Nel dicembre 2024 è stato relatore al Caffè letterario di Bra, un evento culturale promosso dall’associazione Albedo che continua a portare fortuna ai suoi ospiti.