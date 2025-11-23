Montagne e montagna-terapia: se ne parlerà a Cuneo

Mercoledì 26 novembre, alle 21, presso il Cinema Monviso in via XX Settembre 14 a Cuneo, Sebastiano Audisio, Daniela Massimo, Mario Gambino, Andrea Barbieri presentano: "Montagne e montagna-terapia: voci e immagini sui luoghi che curano".

La montagna-terapia è una metodologia di cura che utilizza l'ambiente naturale della montagna come strumento per migliorare il benessere psicofisico. Si tratta di attività di gruppo, come escursioni, per aiutare persone con diverse problematiche, tra cui isolamento sociale e disabilità.

Durante la serata verranno proiettate splendide immagini delle nostre montagne dove si sta sperimentando questo tipo di cura e verranno presentate le attività attraverso la testimonianza, narrata dal vivo e per immagini, dei professionisti dell’equipe riabilitativa.

La serata è organizzata da Pro Natura Cuneo in collaborazione con il Centro Diurno di Cuneo del Dipartimento Interaziendale di Salute Mentale, con il patrocinio del Comune di Cuneo.

Ingresso libero.