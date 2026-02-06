Fossano piange Margherita Morano, storica parrucchiera della Città degli Acaja

Si svolgeranno domani al Duomo di Fossano, sabato 7 febbraio, alle 10.30, i funerali di una storica parrucchiera con una lunga carriera alle spalle nella professione, venuta a mancare all’età di 79 anni: Margherita Morano.

La donna era originaria di San Sebastiano di Fossano ed amava profondamente la sua attività in via Merlo, abilmente imparata nella specifica scuola professionale di Cuneo.

Tra i suoi ruoli istituzionali, la signora Morano, vedova Barbero, con sessant’anni di impegnata attività nel settore, divenne presidente dell’associazione Alcase Cuneo dal 2004 al 2007.

L’indimenticata pettinatrice lascia la figlia Antonella con Egidio, i carissimi nipoti e pronipoti e tutta la cittadinanza che l’ha sempre stimata e voluto bene.