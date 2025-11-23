Doppia presentazione per l’ultimo libro di Danilo Di Gangi: “Blu di Persia. Iran da scoprire”

Due appuntamenti imperdibili attendono gli amanti della letteratura e dei viaggi: la doppia presentazione del libro dedicato all’Iran offre un’occasione unica per immergersi nella cultura di un Paese affascinante e misterioso.

L’autore, attraverso storie e immagini, accompagnerà il pubblico in un percorso emozionante che svela le mille sfaccettature dell’Iran, tra storia, tradizioni e paesaggi mozzafiato. Un viaggio che invita al dialogo e alla scoperta, superando confini e pregiudizi.

CUNEO: mercoledì 26 novembre alle ore 17.30 in Sala Costanzo Marino, via Senatore Toselli 2 bis (angolo Camera di Commercio)

FOSSANO: venerdì 28 novembre alle ore 21.00 presso la Libreria Le Nuvole, via Cavour 23

Attraverso una scrittura vivida e coinvolgente l'autore ci guida in un affascinante e articolato viaggio nel misterioso Iran, descrivendone i luoghi iconici e scavando nell'anima del Paese - dalle maestose moschee decorate in blu ai vivaci bazar, dalle rovine di Persepoli ai paesaggi desertici, dalle vette sacre alle sconosciute isole -. Un’esplorazione profonda tra passato e presente che è un invito a superare i pregiudizi e a scoprire la ricchezza storica e culturale, l'ospitalità e la spiritualità, l'umanità e la resilienza delle minoranze, la maestosità e la magnificenza della Natura. Un’opera che offre al lettore una prospettiva unica e autentica su un territorio affascinante e spesso incompreso.

Seguirà videoproiezione

Ingresso libero