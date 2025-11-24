Da Boves a Cuneo, la Polizia di Stato protagoniste delle iniziative per il contrasto alla violenza sulle donne

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre), prosegue l’impegno della Polizia di Stato nella campagna permanente “…questo NON è AMORE”, realizzata dalla Direzione centrale anticrimine.

Le azioni realizzate dalla Polizia di Stato in tale ambito rappresentano un importante impegno istituzionale per il contrasto alla violenza di genere, nell’ottica di contribuire alla realizzazione di un cambiamento culturale più ampio che riguardi l’intera società.

La Questura di Cuneo, nel portare avanti il proprio impegno nel contrasto alla violenza di genere, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ha disposto iniziative e incontri pubblici tenuti da personale formato in tale settore.

Nel merito, al mattino, si avrà la partecipazione, in qualità di relatore esperto sui temi del contrasto alla violenza di genere (Ammonimento e Codice Rosso) di personale della Polizia di Stato appartenente alla locale Squadra Mobile, per un evento presso la sede di Confindustria Cuneo.

In provincia, presso l’Auditorium Borelli, il Comune di Boves ha istituito una serata informativa, con la partecipazione dell’associazione “Mai+sole”, alla quale interverrà personale della Polizia di Stato appartenente alla locale Divisione Anticrimine che, nel corso dell’incontro, risponderà, inoltre, a domande sull’argomento che saranno poste dal pubblico durante uno spazio di dibattito dedicato.

Nel pomeriggio è stato inoltre postato con la Fondazione “Consoli ETS” denominato “Progetto Rispetto – insieme contro la violenza di genere”, volto a promuovere le iniziative di educazione e sostegno alle vittime, nonché la sensibilizzazione delle nuove generazioni sull’importanza di relazioni sane e rispettose, verrà allestito uno stand della Polizia di Stato presso il centro commerciale “Grande Cuneo” a partire dalle prime ore del pomeriggio di domani 25 novembre 2025.

