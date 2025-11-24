 / Attualità

Attualità | 24 novembre 2025, 17:15

Mondovì, approvato il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria del parcheggio del Quartiere

Il sindaco Robaldo e l'assessore Campora: "Intervento immediato con risorse proprie del Comune vista la frequenza di utilizzo ed anche per consentire una nuova fruizione degli spazi"

Immagine di repertorio

Nei giorni scorsi la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria del parcheggio del Quartiere, la storica area di sosta pluripiano realizzata negli anni Novanta e utilizzata ogni giorno da centinaia di utenti in virtù della particolare posizione logistica occupata. In particolare, considerando l’esposizione agli agenti atmosferici del piano rialzato e in considerazione dell’incremento delle infiltrazioni riscontrato negli ultimi mesi, il suddetto progetto mira a ripristinare completamente l’impermeabilizzazione della struttura, a fronte di un investimento complessivo pari a 100.000,00 euro che consentirà, così, di tornare a fruire degli spazi oggi chiusi.

«Dopo un trentennio di utilizzo - il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessore ai Lavori Pubblici Gabriele Campora - l’intera struttura presenta oggi alcuni ammaloramenti nelle guaine e analoghe criticità nell’efficacia dell’impermeabilizzazione, che ci costringono a non poter più procrastinare gli interventi di manutenzione. Da qui, dunque, la scelta di intervenire nell’immediato con risorse comunali alla luce della frequenza di utilizzo del parcheggio (nevralgico per l’intero centro storico cittadino), ma anche per consentire una nuova fruizione degli spazi attualmente chiusi». 

c.s.

