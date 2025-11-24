Moretta si tinge di rosso: l’Unitre e i Comuni Octavia uniti contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre, l’associazione Unitre di Moretta, in collaborazione con i Comuni aderenti all’associazione Octavia, ha dato vita al progetto “Il filo rosso che unisce”, un’iniziativa artistica e sociale pensata per sensibilizzare sul tema della violenza di genere.

Sabato 22 novembre, in piazza Umberto I a Moretta, le signore del laboratorio creativo Unitre hanno presentato al pubblico la toccante installazione: “Rose Rosse” realizzata all’uncinetto, simbolo di memoria, denuncia e solidarietà verso tutte le donne vittime di violenza.

Un’opera collettiva nata da mani pazienti e sapienti, che ha saputo trasformare la creatività artigianale in un potente gesto di consapevolezza.

La finalità del progetto è profonda: stimolare una riflessione comunitaria, richiamare l’attenzione sul fenomeno della violenza di genere e valorizzare il lavoro manuale come forma di cura, espressione e attivismo sociale.

Le rose, esposte come un’unica grande installazione, hanno creato un colpo d’occhio emozionante, diventando un vero e proprio “filo rosso” che unisce storie, generazioni e territori.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno del territorio nel mantenere alta l’attenzione su un tema che continua purtroppo a essere di drammatica attualità.

Si ricorda che è sempre attivo, 24 ore su 24, il numero nazionale antiviolenza 1522, gratuito e anonimo, a supporto di donne in difficoltà e di chiunque voglia segnalare situazioni di rischio.