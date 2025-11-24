Non Una Di Meno Cuneo scende in piazza contro la violenza sulle donne

Martedì 25 novembre, giornata contro la violenza maschile sulle donne e la violenza di genere, Non Una di Meno Cuneo scende in piazza "per una scuola libera da condizionamenti e diktat, per la libertà di ricerca e di insegnamento, per l' educazione sessuo-affettiva dalla scuola dell' infanzia all' università; perché siamo contro la manovra finanziaria che finanzia le guerre; per il diritto all' autodeterminazione dei corpi e dei popoli. Scendiamo in piazza perché non vogliamo contarci da morti, ci vogliamo vivi;

Ci ritroviamo alle 17:30 in piazza Palestina (ex Piazza Europa) a Cuneo. Il corteo partirà alle 18 e attraverserà tutta Cuneo fino a Largo Audifredi



Durante il corteo proporremo la performance "RESISTENCIA FEMINISTA POR UNA LIBRE PALESTINA" del collettivo femminista cileno Las Tesis una in solidarietà al popolo palestinese.

Condividiamo la rabbia per il presente per costruire la speranza per un futuro differente".



