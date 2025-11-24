Nuovi pannelli tattili multimediali per l’accessibilità nei siti storici di Savigliano

Grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, a Savigliano saranno presto disponibili i primi pannelli tattili multimediali rivolti principalmente ai visitatori con disabilità visiva.

L’iniziativa, promossa dall’associazione APRI-Aps e realizzata insieme all’Associazione Progetto in Vista Aps, prevede l’installazione di supporti accessibili in diversi siti di interesse storico e culturale della città. I nuovi pannelli consentiranno la fruizione dei contenuti tramite testi ingranditi, scrittura Braille, raffigurazioni in rilievo e video-audioguide attivabili con QR-code in evidenza. Le video-audioguide sono già disponibili gratuitamente sul web e riguardano, fra i primi contenuti, il Teatro Milanollo e il Palazzo Muratori-Cravetta.

Due pannelli analoghi risultano già installati a Monasterolo di Savigliano, mentre il progetto coinvolge attualmente oltre cinquanta comuni piemontesi, per un totale di 115 pannelli. L’obiettivo condiviso è favorire l’inclusione e l’accessibilità, diffondendo strumenti idonei anche fuori dai grandi circuiti turistici.

I promotori sottolineano la valenza educativa dell’iniziativa, che punta a offrire una piena esperienza anche ai visitatori normodotati, applicando soluzioni multimediali e un linguaggio inclusivo. Per ulteriori informazioni, è attivo il numero 377-70.44.366.