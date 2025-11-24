Tari in Piemonte: Cuneo la più virtuosa, aumenti del 3,3% in Regione

Il Rapporto dell’Osservatorio Prezzi e Tariffe di Cittadinanzattiva offre un'analisi aggiornata del sistema nazionale di gestione dei rifiuti urbani, mettendo a confronto dati, politiche e comportamenti dei cittadini alla luce dei più recenti sviluppi europei e nazionali.

L’edizione 2025 fotografa un Paese che ha raggiunto una maturità normativa e operativa nel ciclo dei rifiuti, ma che deve ancora affrontare profondi divari territoriali, diseguaglianze tariffarie e una fiducia civica disomogenea nei confronti del servizio. Il Nord continua a trainare il Paese, con una raccolta differenziata media del 73,4%, mentre il Centro si ferma al 62,3% e il Sud al 58,9%.

La raccolta differenziata cresce, ma permangono disparità legate alla dotazione impiantistica e alla capacità amministrativa: al Nord la spesa media si attesta sui 290 euro l’anno e la raccolta differenziata raggiunge il 73% dei rifiuti prodotti; segue il Centro dove le famiglie spendono in media 364 euro, mentre si differenzia il 62% dei rifiuti; sempre fanalino di coda il Sud con una spesa media di 385 euro l’anno e una raccolta differenziata ferma al 59%.

Regione Piemonte Comune Tari 2025 Tari 2024 Variazione Alessandria 370 € 364 € 1,7% Asti 425 € 435 € -2,4% Biella 330 € 316 € 4,6% Cuneo 249 € 240 € 3,6% Novara 254 € 238 € 6,6% Torino 377 € 371 € 1,7% Verbania 267 € 242 € 10,6% Vercelli 274 € 258 € 6,1% Media 318 € 308 € 3,3%

[Fonte: Cittadinanzattiva – Osservatorio Prezzi&Tariffe, Novembre 2025 ]

Nel 2025 dal Rapporto 2025 dell’Osservatorio Prezzi e Tariffe di Cittadinanzattiva emerge che la spesa media sui rifiuti in Piemonte sia incrementata del 3,3% rispetto al 2024, aumentando da 308 a 318 euro, mentre la raccolta differenziata è salita al 67,9%.

Per quanto riguarda Cuneo, invece, la spesa media per la Tari è aumentata da 240 a 249 euro, mentre la produzione pro-capite dei rifiuti urbani è salita a 509,2 con la raccolta differenziata che si attesa al 67,7%.

L'indagine ha preso come riferimento una famiglia tipo composta da 3 persone ed una casa di proprietà di 100 metri quadri.

Regione Piemonte Comune Produzione pro-capite RU RD 2023 Alessandria 577,3 ↑ 47,6% ↑ Asti 465,0 ↓ 66,5% ↓ Biella 564,8 ↑ 76,8% = Cuneo 509,2 ↑ 67,7% ↓ Novara 484,3 ↓ 77,2% ↓ Torino 498,5 ↑ 57,2% ↑ Verbania 624,2 ↓ 76,7% ↓ Vercelli 565,1 ↓ 70,1% ↓ Regione 503,5 ↑ 67,9% ↑

