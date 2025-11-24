Tari in Piemonte: Cuneo la più virtuosa, aumenti del 3,3% in Regione

Il Rapporto dell’Osservatorio Prezzi e Tariffe di Cittadinanzattiva offre un'analisi aggiornata del sistema nazionale di gestione dei rifiuti urbani, mettendo a confronto dati, politiche e comportamenti dei cittadini alla luce dei più recenti sviluppi europei e nazionali.
L’edizione 2025 fotografa un Paese che ha raggiunto una maturità normativa e operativa nel ciclo dei rifiuti, ma che deve ancora affrontare profondi divari territoriali, diseguaglianze tariffarie e una fiducia civica disomogenea nei confronti del servizio. Il Nord continua a trainare il Paese, con una raccolta differenziata media del 73,4%, mentre il Centro si ferma al 62,3% e il Sud al 58,9%.
La raccolta differenziata cresce, ma permangono disparità legate alla dotazione impiantistica e alla capacità amministrativa: al Nord la spesa media si attesta sui 290 euro l’anno e la raccolta differenziata raggiunge il 73% dei rifiuti prodotti; segue il Centro dove le famiglie spendono in media 364 euro, mentre si differenzia il 62% dei rifiuti; sempre fanalino di coda il Sud con una spesa media di 385 euro l’anno e una raccolta differenziata ferma al 59%.
Regione Piemonte
Comune
Tari 2025
Tari 2024
Variazione
Alessandria
370 €
364 €
1,7%
Asti
425 €
435 €
-2,4%
Biella
330 €
316 €
4,6%
Cuneo
249 €
240 €
3,6%
Novara
254 €
238 €
6,6%
Torino
377 €
371 €
1,7%
Verbania
267 €
242 €
10,6%
Vercelli
274 €
258 €
6,1%
Media
318 €
308 €
3,3%
[Fonte: Cittadinanzattiva – Osservatorio Prezzi&Tariffe, Novembre 2025 ]
Nel 2025 dal Rapporto 2025 dell’Osservatorio Prezzi e Tariffe di Cittadinanzattiva emerge che la spesa media sui rifiuti in Piemonte sia incrementata del 3,3% rispetto al 2024, aumentando da 308 a 318 euro, mentre la raccolta differenziata è salita al 67,9%.
Per quanto riguarda Cuneo, invece, la spesa media per la Tari è aumentata da 240 a 249 euro, mentre la produzione pro-capite dei rifiuti urbani è salita a 509,2 con la raccolta differenziata che si attesa al 67,7%.
L'indagine ha preso come riferimento una famiglia tipo composta da 3 persone ed una casa di proprietà di 100 metri quadri.
Regione Piemonte
Comune
Produzione pro-capite RU
RD 2023
Alessandria
577,3 ↑
47,6% ↑
Asti
465,0 ↓
66,5% ↓
Biella
564,8 ↑
76,8% =
Cuneo
509,2 ↑
67,7% ↓
Novara
484,3 ↓
77,2% ↓
Torino
498,5 ↑
57,2% ↑
Verbania
624,2 ↓
76,7% ↓
Vercelli
565,1 ↓
70,1% ↓
Regione
503,5 ↑
67,9% ↑
[Fonte: Cittadinanzattiva – Osservatorio Prezzi&Tariffe, Novembre 2025 ]