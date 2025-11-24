 / Attualità

Attualità | 24 novembre 2025, 15:59

Tari in Piemonte: Cuneo la più virtuosa, aumenti del 3,3% in Regione

Il Rapporto 2025 di Cittadinanzattiva rivela che nel Cuneese si paga solo 249 euro l'anno, la tariffa più bassa del Piemonte. Male Asti con 425 euro, mentre la raccolta differenziata regionale scende al 67,9%

Immagine di repertorio

Il Rapporto dell’Osservatorio Prezzi e Tariffe di Cittadinanzattiva offre un'analisi aggiornata del sistema nazionale di gestione dei rifiuti urbani, mettendo a confronto dati, politiche e comportamenti dei cittadini alla luce dei più recenti sviluppi europei e nazionali.

L’edizione 2025 fotografa un Paese che ha raggiunto una maturità normativa e operativa nel ciclo dei rifiuti, ma che deve ancora affrontare profondi divari territoriali, diseguaglianze tariffarie e una fiducia civica disomogenea nei confronti del servizio. Il Nord continua a trainare il Paese, con una raccolta differenziata media del 73,4%, mentre il Centro si ferma al 62,3% e il Sud al 58,9%.

La raccolta differenziata cresce, ma permangono disparità legate alla dotazione impiantistica e alla capacità amministrativa: al Nord la spesa media si attesta sui 290 euro l’anno e la raccolta differenziata raggiunge il 73% dei rifiuti prodotti; segue il Centro dove le famiglie spendono in media 364 euro, mentre si differenzia il 62% dei rifiuti; sempre fanalino di coda il Sud con una spesa media di 385 euro l’anno e una raccolta differenziata ferma al 59%.

Regione Piemonte

Comune

Tari 2025

Tari 2024

Variazione

 

Alessandria

370 €

364 €

1,7%

 

Asti

425 €

435 €

-2,4%

 

Biella

330 €

316 €

4,6%

 

Cuneo

249 €

240 €

3,6%

 

Novara

254 €

238 €

6,6%

 

Torino

377 €

371 €

1,7%

 

Verbania

267 €

242 €

10,6%

 

Vercelli

274 €

258 €

6,1%

 

Media

318 €

308 €

3,3%

[Fonte: Cittadinanzattiva – Osservatorio Prezzi&Tariffe, Novembre 2025 ]

  

Nel 2025 dal Rapporto 2025 dell’Osservatorio Prezzi e Tariffe di Cittadinanzattiva emerge che la spesa media sui rifiuti in Piemonte sia incrementata del 3,3% rispetto al 2024, aumentando da 308 a 318 euro, mentre la raccolta differenziata è salita al 67,9%.

Per quanto riguarda Cuneo, invece, la spesa media per la Tari è aumentata da 240 a 249 euro, mentre la produzione pro-capite dei rifiuti urbani è salita a 509,2 con la raccolta differenziata che si attesa al 67,7%.

 L'indagine ha preso come riferimento una famiglia tipo composta da 3 persone ed una casa di proprietà di 100 metri quadri.

Regione Piemonte

Comune

Produzione pro-capite RU

RD 2023

 

Alessandria

577,3 ↑

47,6% ↑

 

Asti

465,0 ↓

66,5% ↓

 

Biella

564,8 ↑

76,8% =

 

Cuneo

509,2 ↑

67,7% ↓

 

Novara

484,3 ↓

77,2% ↓

 

Torino

498,5 ↑

57,2% ↑

 

Verbania

624,2 ↓

76,7% ↓

 

Vercelli

565,1 ↓

70,1% ↓

 

Regione

503,5 ↑

67,9% ↑

[Fonte: Cittadinanzattiva – Osservatorio Prezzi&Tariffe, Novembre 2025 ]

redazione

